他花90元買「超便宜傳統甜點」 網：被騙了，半價買就有

雞蛋冰是許多台灣人喜愛的傳統甜點，受歡迎的其中一點是因為一支雞蛋冰通常都很便宜，很多小孩在下課後都會去買，不過一名網友分享，他最近出遊時買到兩支90元的雞蛋冰，引起網友質疑，「被騙了吧？不是一支10塊嗎？」

原PO在PTT表示，他最近帶小孩出遊，小孩想要吃在附近看到的雞蛋冰，選了口味後問多少錢，結果「兩顆 90元」，他感嘆「雖然應該是較大顆的雞蛋冰，可是也不該這個價」，他印象中就連在高雄駁二，大概是一顆30元、兩顆50元，「我太久沒買雞蛋冰了嗎？」

網友紛紛留言，「很難想像一支45的雞蛋冰」、「被騙了吧？不是一支10塊嗎？」、「也太貴了吧」、「我覺得你被騙了」、「一個30可以，45我無法」、「這價錢太誇張，我覺得最多20， 雞蛋冰都嘛一口大小」、「小時候的印象就是一支10塊，兩支90真的狂」、「大潤發自有品牌的水果冰棒，一盒五支才29元，義美等大牌盒裝冰棒，一支攤下來也不用20元，雞蛋冰一支45元太貴」、「不是鐵殼裝的一律不承認是正統雞蛋冰，那種塑膠包好的只是工廠貨」。