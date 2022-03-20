快訊

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

美智庫：俄軍初期攻勢遭烏擊敗 占領大城機率低

他花90元買「超便宜傳統甜點」 網：被騙了，半價買就有

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，他最近買雞蛋冰給小孩吃卻發現，現在的雞蛋冰「兩顆90元」，他感嘆「雖然應該是較大顆的雞蛋冰，可是也不該這個價」。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，他最近買雞蛋冰給小孩吃卻發現，現在的雞蛋冰「兩顆90元」，他感嘆「雖然應該是較大顆的雞蛋冰，可是也不該這個價」。示意圖／聯合報系資料照片

雞蛋冰是許多台灣人喜愛的傳統甜點，受歡迎的其中一點是因為一支雞蛋冰通常都很便宜，很多小孩在下課後都會去買，不過一名網友分享，他最近出遊時買到兩支90元的雞蛋冰，引起網友質疑，「被騙了吧？不是一支10塊嗎？」

原PO在PTT表示，他最近帶小孩出遊，小孩想要吃在附近看到的雞蛋冰，選了口味後問多少錢，結果「兩顆 90元」，他感嘆「雖然應該是較大顆的雞蛋冰，可是也不該這個價」，他印象中就連在高雄駁二，大概是一顆30元、兩顆50元，「我太久沒買雞蛋冰了嗎？」

網友紛紛留言，「很難想像一支45的雞蛋冰」、「被騙了吧？不是一支10塊嗎？」、「也太貴了吧」、「我覺得你被騙了」、「一個30可以，45我無法」、「這價錢太誇張，我覺得最多20， 雞蛋冰都嘛一口大小」、「小時候的印象就是一支10塊，兩支90真的狂」、「大潤發自有品牌的水果冰棒，一盒五支才29元，義美等大牌盒裝冰棒，一支攤下來也不用20元，雞蛋冰一支45元太貴」、「不是鐵殼裝的一律不承認是正統雞蛋冰，那種塑膠包好的只是工廠貨」。

延伸閱讀

麥當勞「冰心雪糕」突喊停售 公告4字網傻眼：國文很重要

頂呱呱成年輕人冷門？老饕曝「關鍵真相」：熱門商品不受歡迎

全聯「童年零食」重新上架！ 網：小時候的最愛

「童年美食」快絕版 網：自己做俗擱大碗！

相關新聞

他花90元買「超便宜傳統甜點」 網：被騙了，半價買就有

雞蛋冰是許多台灣人喜愛的傳統甜點，受歡迎的其中一點是因為一支雞蛋冰通常都很便宜，很多小孩在下課後都會去買，不過一名網友分享，他最近出遊時買到兩支90元的雞蛋冰，引起網友質疑，「被騙了吧？不是一隻10塊嗎？」

「童年美食」快絕版 網：自己做俗擱大碗！

台灣有許多美味的傳統小吃，同時也是很多人童年時的回憶，有一名網友最近就分享一張圖片，上面有一條看似茶色的果凍，引來眾多網友共鳴「小時候最愛，現在都買不到了」。

你選紅豆還是奶油？網友最愛車輪餅口味排行出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「車輪餅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前五大車輪餅甜鹹口味網路聲量排行。

排隊的鼻祖 1998年的蛋撻熱

1988年的葡式蛋塔專賣店在台爭先恐後地開，掀起市場爭霸戰，商機驚人，幾個月後又相繼的關店。

深夜接單突被警告「不要坐第一台電梯」 外送員嚇出雞母皮

這樣的外送單你敢接嗎？有台灣外送員於網上發文分享一次嚇破膽的送外送經歷，表示日前深夜接到一張外送單，女顧客突然傳訊息提醒居住的大樓電梯內有鬼，讓他嚇了一嚇，不過最終女顧客還是自己下樓拿外送，有網友笑說「但你確定是小姐本人拿的嗎？（抖）」。

手指月亮割耳、飯吃不乾淨娶花臉婆⋯ 你小時候被大人唬爛過哪些事

舊時大人為教導小孩的品性行為，常會以超自然力量作為包裝，穿鑿附會下漸漸形成許多民俗禁忌。日前有網友在爆廢公社二館發文表示，自己常被大人叮囑不要手指月亮、飯要吃乾淨，因此邀請眾人「說一件小時候被大人唬爛的事」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。