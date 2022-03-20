「童年美食」快絕版 網：自己做俗擱大碗！

台灣有許多美味的傳統小吃，同時也是很多人童年時的回憶，有一名網友最近就分享一張圖片，上面有一條看似茶色的果凍，引來眾多網友共鳴「小時候最愛，現在都買不到了」。

原PO在「爆廢公社公開版」分享，他以前小時候很愛吃這個，他媽媽最近又買了一盒給他吃，吃了一半才想到，「這個到底叫什麼？還有要怎麼做？」

網友紛紛留言，「家裡附近夜市的小時候只要15塊現在30塊了」、「菜燕，我覺得夏天吃不下，吃這個就有飽足感了」、「菜燕，小時候最愛」、「菜燕，以前菜市場都買得到，現在都買不到」、「大賣場買洋菜粉回來做，口味要什麼有什麼」。

網友也分享洋菜凍（菜燕）食譜，「冬瓜糖磚＋水稀釋到你要的甜度後，再加洋菜粉或吉利丁片熬煮，最後倒模、冷卻、冷藏」、「洋菜粉，很簡單，可以加黑糖也很讚或冬瓜茶」、「去超市買洋菜條，還有冬瓜茶磚或是二砂，回家煮成糖水，再把折斷的洋菜條加進去攪拌融化，等溫熱不燙手開始裝到乾淨無菌的保鮮容器裡，完全冷卻拿去冰，隔天拿出切割就好了」。