深夜接單突被警告「不要坐第一台電梯」 外送員嚇出雞母皮

香港01 / 謝茜嘉
外送示意圖。圖／聯合報系資料照
外送示意圖。圖／聯合報系資料照

這樣的外送單你敢接嗎？有台灣外送員於網上發文分享一次嚇破膽的送外送經歷，表示日前深夜接到一張外送單，女顧客突然傳訊息提醒居住的大樓電梯內有鬼，讓他嚇了一嚇，不過最終女顧客還是自己下樓拿外送，有網友笑說「但你確定是小姐本人拿的嗎？（抖）」。

該名外送員於FB社團「外送員的奇聞怪事」發文貼出與女顧客的對話內容，只見女顧客於深夜11點左右買了一份335元的外送，請求將外送送到9樓，下一句卻突然說出讓人毛骨悚然的話：「但電梯裡有鬼，不要怕！」，然後疑似上一個接單的外送員回覆「呃，我很怕」，女顧客則提醒外送員不要乘第一台電梯。

圖／翻攝自FB社團「外送員的奇聞怪事」
圖／翻攝自FB社團「外送員的奇聞怪事」

外送員於貼文寫道，接單後收到這些訊息「害我抖了一下」，但後來女顧客還是自己下樓拿外送，他稱讚對方「非常勇敢」。有聲稱是第一個接到這張單的外送員留言表示，「謝謝你幫我送，我怕窮可是更怕鬼」，原來第一個外送員因怕鬼而沒有接單，後來再被發文的原PO接到。

有網友笑說「（女顧客）很誠實欸」、「不要怕是在鼓勵她自己嗎？」、「沒事，我窮到連鬼都怕我」、「你要回她沒單時比遇到鬼還可怕」，有人腦洞大開地說「你離開後客人說沒有拿到餐，結果是誰跟你取餐」、「所以怎麼知道有鬼的？」。有人則表示「心存正念就好」、「鬼神之說不信則無，不要自己嚇自己」。

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文章授權轉載自《香港01》

外送員 電梯

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