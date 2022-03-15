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他問九族文化村為何屹立不搖？ 網指四大要素「超爆滿」

聯合新聞網 / 綜合報導
九族文化村屹立南投已有30餘年，讓網友好奇久撐之因。記者黑中亮／攝影
九族文化村屹立南投已有30餘年，讓網友好奇久撐之因。記者黑中亮／攝影

1980、90年代開幕至今的劍湖山、六福村、九族文化村巔峰時期曾吸引上百萬人入園，又因剛好分據台灣北、中、南部，因此有「三六九主題樂園」的經典稱呼，再加上同為始祖的小人國，以及後起之秀義大世界、麗寶樂園等等，使得遊樂園市場競爭激烈。日前有網友提出他的觀察，疑惑「九族文化村為什麼不會倒？

網友在PTT描述，經營30多年的九族文化村相比其他遊樂園如六福村、劍湖山、麗寶樂園等，知名度略遜一籌，「感覺就是超冷門，沒人會去的地方」，他也表示南投其餘的觀光景點更具吸引力，「一般人去南投也都是去日月潭或清境農場」，所以十分好奇九族文化村久撐的原因。

底下有網友認為原PO根本不清楚九族文化村的近況，「明明就經營的不錯，你平行時空喔」、「超雲，春天櫻花季、其他季節纜車生意很好，有可能是台灣生意最好的遊樂園」、「九族假日爆滿到還公告不要再過去了耶」、「沒人會去？遊樂設施大排長龍呢」。

有人解釋關鍵在於畢業旅行、賞花、遊潭、纜車四大要素，「畢業旅行的聖地，表演的也不錯」、「因為很多國小畢業旅行都會去，日月潭跟櫻花季掛在一起是大賣點」、「纜車啊！當初能想到把九族和日月潭連在一起的真是天才！」、「櫻花祭很漂亮，還能配日月潭行程，除了六福村之外根本沒對手」、「挺有遠見的，九族自己蓋纜車串連日月潭風景區，櫻花祭人超多」。

PTT 九族文化村

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