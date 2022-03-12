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慢跑驚見紅包、石頭包一袋 網驚喊：千萬別撿

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO晚上慢跑時撿到一個裝有紅包、石頭的塑膠袋。圖擷自樹林人愛樹林
原PO晚上慢跑時撿到一個裝有紅包、石頭的塑膠袋。圖擷自樹林人愛樹林

若是在路上看到紅包袋，老一輩的人都會叫年輕人別撿，以免惹禍上身。有網友近期在臉書發文指，他在溪邊慢跑時，看到路邊一袋裝有數顆石頭、1個紅包的塑膠袋，想問大家有什麼特別的意義。貼文一出後，部分網友紛紛呼籲原PO不要撿。

原PO在臉書社團「樹林人愛樹林」發文，他表示「今天在大溪左岸慢跑，看到路邊一塑膠袋內有石頭跟紅包。有特別的意義嗎？」，只見袋內裝有大顆的圓潤石頭，還有一袋紅包袋，與一般路邊垃圾不太一樣。

貼文一出後，網友紛紛留言稱「撿起來丟到功德箱，讓他們硬碰硬」、「意義都是被賦予的，簡單來說就是自己嚇自己」、「我也很好奇」、「看起來毛毛的」、「別人吃土配石頭。配菜而已。不用理會」、「應該是別人想過運而已」、「目的放吉祥意思」、「反正絕不會是什麼財神發財金等待有緣人」。

不過，有不少網友勸阻原PO不要亂撿，「千萬別撿，放的家人可能有人生病或運勢不佳要過運，放點小錢給別人」、「冥婚，你可以看看附近有沒有人在看你」、「不管不碰不理它」、「可能是冥婚」。

紅包 塑膠袋 運勢

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