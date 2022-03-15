到板橋府中搭火車？鐵道迷不可不知的車站歷史

台北捷運的府中站是板南線運量較高的站點之一，而如今的板橋火車站也是人來人往的台鐵車站，周遭充滿好吃好逛的地方。但你知道現在的捷運府中站曾經就是板橋火車站（照片中的板橋舊站）嗎？

隨著台鐵板橋舊站在1999年7月停止營運，萬華到板橋的鐵路正式邁入地下化，原來的火車鐵軌闢為縣民大道，板橋的交通景象也成了我們今日看到的樣子。

板橋舊站 莎喲哪啦！ 1999-10-06 / 聯合報 / 18版 / 台北縣重新區新聞 【記者陳燕模報導】已廢棄的台灣鐵路管理局板橋舊站昨天由台北市捷運工程局雇工拆除，板橋舊站走過百年歷史，將由捷運板橋線府中站取代。銜接前、後站的人行天橋暫不拆除，供民眾通行。 隨著台鐵板橋舊站的拆除，板橋舊站前站的府中路將可直通後站的重慶路，台北市捷運工程局中區工程處副處長高宗正昨天表示，前、後站道路直接相通的問題，先前曾要由台北縣政府召集有關單位協調，因遇上集集大地震而沒開會，不過，捷運局會全力配合，隨時可以從府中站工程用地中撥出一條道路，供車輛、民眾往返前、後站。 台鐵板橋舊站被徵收作捷運板橋線府中站，板橋新站已於七月下旬啟用。 板橋舊站拆除工程由中華工程公司承包，捷運局副處長高宗正昨天上午督導拆除工程，分別從靠後站的一側及府中路一巷台鐵宿舍，挖土機摧毀木造平房，破碎機則破壞站體的鋼筋混凝土。拆除工程約需三天，加上清運拆除廢棄物需要九或十天。 板橋市受到台灣鐵路西幹線的橫切割為兩半部，台鐵板橋舊站更是把板橋精華區分為前、後站，只有人行天橋供民眾往返前後站，車輛要繞館前路或民權地下道。 板橋舊站前後站商圈將聯結 鐵道兩個月內拆除 重新找回人潮錢潮 1999-08-25 / 經濟日報 / 33版 / 商業要聞 【記者張婉珍報導】台北縣板橋舊站前後站商圈兩個月內將彼此聯結，以達轉運人潮流失後的互補作用。台北縣政府昨(24)日決定，將協調地鐵處在兩個月內拆除現有鐵道，打通前後站的交通。 板橋新站啟用至今甫屆滿一個月，已經對板橋地區商圈變化帶來重大衝擊。儘管新站商圈尚未成形，舊站周邊仍是板橋地區商業重鎮，不過由於每天進出的交通轉運人潮已經轉移，舊站商圈店家生意出現大幅衰退。 已有部分店家不敵高租金成本宣告結束營業。前站店租被迫大幅調降，後站商圈承租戶也醞釀要求調降租金當中。 前站商圈一服飾店店東吳鶴忠說，舊站關閉以來，附近店家來客人數估計減少五成左右，由於租金行情過高，已有不少店面不敵沈重租金成本負擔，宣告結束營業。 住商不動產企研室指出，板橋前站府中路一帶的店面租金行情每坪約為3,500元至4,000元，以服飾店為主；後站商圈如中山路一段、館前西路及重慶路一帶的租金行情更高，每坪約5,000元至8,000元。 由於租金負擔沈重，影響店家續租意願，前站已有部分房東調降店租，平均減少三成，部分減幅更達一半，調降幅度打破數十年來板橋車站商圈只漲不跌的慣例。 租金行情較高的後站商圈，雖然尚未有房東率先調降店租因應人潮衰退狀況，不過在多數承租店家的溝通協調下，租金行情可望將有一波調幅。 板橋舊站商圈店家已組成「板橋市商圈發展協會」，希望推動商圈再造，挽回後站商圈「北縣地王」的丰采。協會推動成員林煒竣說，新站商圈尚未成形，轉運人潮又不可能移往舊站，反而轉往台北車站商圈消費，影響結果是台北市稅收增加，北縣減少。

【同場加映】

穿梭車廂的美麗身影：第一列自強號小姐

板橋人的回憶：大同水上樂園的盛衰起落

→點我追蹤更多有趣的懷舊時光