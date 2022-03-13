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午間下飯的最佳選擇！一起看《天天開心》的日子

聯合新聞網 / 報時光
台視節目「天天開心」錄影情形，圖為主持人（左起）卓勝利、司馬玉嬌、長青。日期：1991/1/9．攝影：本報記者．來源：聯合報
台視節目「天天開心」錄影情形，圖為主持人（左起）卓勝利、司馬玉嬌、長青。日期：1991/1/9．攝影：本報記者．來源：聯合報

《天天開心》為一檔台語綜藝節目，曾由石松、黃西田、高群、司馬玉嬌、卓勝利等人主持，內容有不同的古今短劇、俚語時間，兼開放台語歌手現場打歌。

1987年於台視午間開播後，由於通俗親和、輕鬆逗趣，因而反響熱烈，逐漸成為大小朋友、全家老少午間用餐必定收看的節目。其製播時間長達十三年，集數逾3000集，一直到2000年才正式停播，是許多六、七年級生懷念的共同回憶。

天天開心午間紮根 司馬玉嬌抽空接手主持

1987-12-04 / 聯合報 / 09版 / 綜藝

【本報記者／黃星輝】台視「天天開心」幾乎已固定包下了每天中午的時段；播出一百集以來反應不惡，也成為閩南語諧星發揮舞台才藝的場所。

節目主持人並不固定，每季都找不同個性或專長的藝人擔任，像黃香蓮、黃西田、許秀年、康弘等都曾是開心成員。最近由石松、卓勝利、司馬玉嬌接手。

「天天開心」讓人發噱的短劇，雖然劇本寫得很傳神，但是一干演員以舞台秀看家本事，很有默契地經常自動添油加醋，卻是真正吸引人之處。

也因為參加演出的人都是老手，戲癮一開便煞不住車，一些舞台上效果很好的雙關語，在電視機前便嫌過火了，使得新聞局廣電處都出面找製作單位「溝通」。不過，石松、卓勝利、司馬玉嬌等並不氣餒，到底那是情緒的連貫，並無惡意。

司馬玉嬌剛忙完歌仔戲「朱洪武」，便接受「天天開心」之邀；理由是石松、卓勝利都是多年好友。即使如此，在錄影時，每次看到他們兩人的演出，她仍忍不住會笑出來。

卓勝利目前得意電影圈，「稻草人」口碑在外，最近又接了「周成過台灣」，影視一齊忙，時間倒分配得很得宜。

石松在節目中一如他的體重，是根堅實的支柱，帶動全場氣氛非他莫屬！

【同場加映】

初次同臺主持的龍兄虎弟

巴戈與鄒美儀　華視經典綜藝節目《雙星報喜》

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