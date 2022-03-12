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沒手機的年代都玩什麼？人氣懷舊桌遊大公開

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
沒手機的年代都玩什麼？人氣懷舊桌遊大公開。 圖片來源/unsplash
沒手機的年代都玩什麼？人氣懷舊桌遊大公開。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「懷舊桌遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大懷舊桌遊網路聲量排行。

在那個沒有智慧型手機的年代，娛樂的方式不如現在多元，因此常常只要三五好友相約，擺下簡單的桌遊，就是個快樂的時光。現在就一起來看看這些人氣懷舊桌遊有哪些！

玩「大富翁」還能學理財、用「圍棋」訓練耐心超受用

人氣懷舊桌遊TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
人氣懷舊桌遊TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在還不是人手一機的時代，各種棋類、卡牌遊戲，或是遊戲盤、遊戲圖等超過15年的古早味桌遊都是時代的記憶。觀察超過15年的懷舊桌遊，發現「大富翁」至今仍是網友最熱議的懷舊桌遊之一，其中就有網友回憶，自己小時候最開心的就是「蓋一棟旅館，收取高額過路費、大賺一筆」，引來許多回覆，如「那真的是友情殺手」、「踩到直接破產」等。另外還有人提到「大富翁」的樂趣就是「紙鈔交易」，還可以培養基本的投資理財觀念，邊玩邊學習。

討論聲量第二名的「象棋」則是因為有著不同的玩法而受到許多討論，像是「明棋很吃謀略，其實沒那麼簡單」、「暗棋超好玩，就算是高手也會因為運氣差輸掉」等，不僅可以考驗頭腦，也有著十足的娛樂性。

「圍棋」與「五子棋」也是許多網友心中必備的經典桌遊之一，就有人問到「當初是如何接觸圍棋的？」，引發民眾熱烈討論，如「肯定是棋靈王啊」、「看完動畫我直接開始自學」等，並直言在其中收穫最多的便是「耐心」，時至今日仍非常受用。

另外，同為棋類桌遊的還有「五子棋」與「跳棋」，不少網友認為雖然兩種桌遊的規則簡單，卻也必須透過許多思考、推理，才能贏下棋局，如表示「五子棋竅門真的很多」、「以前不會算下一步，就都先死掉」。而最後的「公路旅行」是一款卡牌桌遊，透過各種出牌組合，來將車子開到終點以贏得比賽。不過今已十分少見，也讓網友紛紛表示好懷念過去的種種時光。

雖然如今的桌遊五花八門，有著更豐富的主題與玩法，但這些簡單的桌遊卻也十分迷人，其中原因不僅是輕鬆好上手的特性，更是因為這些遊戲乘載著許多人的回憶與濃濃的懷舊之情。

觀看原文→https://bit.ly/3vUw2UE

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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