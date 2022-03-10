當年的「杉菜」大S原來已經45歲...網：童年回憶原來都老了

這幾天娛樂新聞都被大S再婚的新聞佔據了，舊愛酷龍具俊曄為愛飛來台灣再續前緣，超級浪漫。有90後的年輕網友不那麼熟悉不清楚偶像劇女王輝煌的戀愛史，網友查了一下大S的年紀，被45歲震驚到。

安以軒(右)、吳建豪(左)主演的三立偶像劇「下一站，幸福」，曾創下周日偶像劇史上最高平均收視第二位。圖/三立提供

網友在Dcard以「突然發現我們這一代的偶像都快老了」發文，「不只是大S，這一代熟悉的偶像全都超過四十歲、邁入中年了！言承旭居然已經45了，周渝民也40了，吳建豪43歲。現在的小孩知道流星花園和F4、痞子英雄、下一站，幸福嗎？（00後知道的沒幾個吧）還有什麼烙印在你心裡的偶像嗎？大家分享起來」。

Po文一出，網友紛紛陷入回憶殺，「國小看Xman、藍色生死戀、愛上女主播、順風婦產科、情定大飯店、All in，聽神話長大的」、「小時候好喜歡看綠光森林」、「5566」、「週末超糾結要看愛情魔法師？還是綠光森林？同時段一起播是怎樣，還有鬥魚以前不太敢看，後來補完真的覺得很棒」、「超愛大S和仔仔演的戰神」、「惡作劇之吻也好好看」、「飛輪海」、「第一部偶像劇就是命中注定我愛你，流產那一段真的哭爆」、「8年級尾，棒棒堂，那時候真的覺得他們是全世界最帥的男生了」、「國小每周五晚上都守在電視前面看星光大道第一屆 好愛星光一班」、「我94！看到賀軍翔在全明星運動會真的會陷入回憶漩渦！」

F4朱孝天(左起)、仔仔、吳建豪及言承旭因演出「流星花園」一砲而紅。本報資料照片

網友說偶像變老也很正常，「其實也有心理準備啦，畢竟我們的爸媽都幾歲了，每次看到F4合體唱流星雨還是很好哭」、「光良好像50幾了」、「田馥甄也38歲了」、「蔡依林41歲，至今還是我的女神，，而且依然在巔峰」、「山下智久都快40了」、「Super junior 也慢慢邁入40」。

不少人感慨台灣偶像全盛時代已過，「我03上面的也都知道，但我猜06以後應該就越來越多人愛中國藝人了」、「慶幸自己不是生在充滿抖音的年代」。