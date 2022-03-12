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開店就擠爆！首家麥當勞在臺開張　掀起中西飲食論戰

聯合新聞網 / 報時光
麥當勞速食餐點自獲我國核准正式開業後，其業績像一陣龍捲風，給我國餐飲市場帶來了莫大的震撼。圖為點餐情況。日期：1984/3/12．攝影：聯合報記者．來源：聯合報
麥當勞速食餐點自獲我國核准正式開業後，其業績像一陣龍捲風，給我國餐飲市場帶來了莫大的震撼。圖為點餐情況。日期：1984/3/12．攝影：聯合報記者．來源：聯合報

麥當勞是今日國人習以為常的速食品牌，在臺開張的時間始自1984年，距今不算太長。然而，這家美式速食店甫一開張便形成熱潮，甚至引發對中式食物前景的擔憂。

觀察當時報導，可看出麥當勞讓人趨之若鶩的原因，包括店面設計、服務速度與食物清潔等，加上美式文化的新奇感，對傳統餐飲業形成衝擊，也進一步改變了大眾的飲食習慣與生活記憶。

麥當勞專賣店 28日開始營業

1984-01-20 / 民生報 / 05版 / 家庭與消費版

【台北訊】中華民國麥當勞食品推廣中心決定，本（元）月廿八日上午起，以漢堡、炸薯條為主的麥當勞食品，開始在台北市民生東路上成立第一家專賣店，與台灣地區的民眾見面。

這是美國麥當勞速食集團所屬的七千多家世界性連鎖店之一，首度出現在台灣，也是一九八四年內麥當勞食品推廣中心計畫在台北市成立五、六家連鎖店的第一家店。麥當勞專賣店使用面積估地二百五十坪，劃分成三區，連一個涼亭式設計在內共有一百八十個座位，還附設有別緻的兒童遊樂區，吸引小朋友。

為各界人士關心的麥當勞食品賣價，已擬定妥善。其中，一般漢堡每份卅元、炸薯條每份十八元、咖啡廿五元、聖代卅五元、奶昔四十元、麥香魚五十八元、大麥克漢堡七十八元。內容豐富的吉事漢堡每份八十元，這是該店漢堡的最高單價。

慶祝廿八日的開始營業，麥當勞食品推廣中心將在開張前夕，亦即元月廿七日晚上六時至九時，舉行「貴賓之夜」，同時舉辦試吃會。正式開幕典禮則定在二月十八日舉行。

　


麵包熱狗向經濟客飯挑戰！

麥當勞速食店．台北搶灘攻勢猛

餐飲業受衝擊．提升服務不容緩

1984-03-01 / 聯合報 / 07版

【本報記者伍齊美特稿】美國「麥當勞」速食連鎖店以銳不可當之勢，搶下台北灘頭，引起美、日其他速食餐飲業來我國發展的濃厚興趣。國內專家認為，我國食品業面對衝擊，必須參考別人的長處，發揮自己的優點。

農發會食品加工組組長李秀說，麥當勞速食連鎖店能以很小的店面創下高營業額，取勝之道在它獨特優異的經營管理設計。國內業者如果只知道著急乾喊，高效率的「麥當勞」很可能在短期內搶走國內速食餐飲市場。

他認為，「麥當勞」店舖設計美觀大方，服務快速，食物清潔，都值得我們學習；此外，他們相當重視「銷售」和「食品加工」過程。國人過去總認為飲食業是「擺攤子」的行業，阻礙了進步。例如，我們的餐館，所有供應的食物幾乎都在本身的廚房現場處理，沒有加工廠統一供應。

這種做法，既不易供應規格、品質統一的產品，同時店面所在多屬寸土寸金的都市，狹小的廚房很難料理出清潔衛生，讓消費者信任的食物。

「麥當勞」所供應的餐飲，都由工廠直接供應，門市部只要加熱、油炸等設備，占地有限，產品卻快速、新鮮。

「麥當勞」的聲勢驚人，但基本上仍屬西式食品，面對國人的口味，國內食品業仍然大有可為。

「快速供應的餐飲」是未來的必然趨勢，他呼籲食品業者，研究生產可以快速供應的中式食品；另一方面，企業家應有遠見，重視這一事業的發展潛力。

「麥當勞」在台北能一舉而成，事前周密的市場調查有很大關係。政治大學企業管理研究所教授黃俊英指出，國內食品業最弱的一環，正是「行銷」。

「麥當勞」能夠順利搶灘，固因消費者有此需要，也欣賞他們提供的服務，但是麥當勞是「強勢文化」的附帶產品，也能發揮「強勢文化」的威力，也是成功因素之一。

文化界人士對「麥當勞」的入侵，擔心傳統中國吃的藝術會受到威脅，雖然中國傳統吃的藝術博大悠久，但是中式便當四個菜色配飯，顯然受到麵包夾肉配薯條的強大威脅。

專家期望也相信國內業者能夠贏得這場競爭，關鍵只在我們能否及時擷取別人長處，同時把傳統的中國餐飲，考慮現代生活的步調，重新賦予生命。

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