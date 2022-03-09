她私房錢印「金門」二字 內行人指點：能賺20倍

以前年代發行的紙鈔雖然現今已無法流通使用，但喜歡收藏舊東西的還是大有人在，一名網友分享媽媽偷藏的私房錢，不僅樣式、顏色少見，還有一張印有「金門」字樣的50元紙鈔更讓許多人感到驚訝。

網友在臉書社團爆廢公社po出照片，好奇問大家說像這樣子的紙鈔「有哪間銀行能換呢？」仔細一看，一款藍色、50元面額的紙鈔，上頭還印有紅色的「金門」二字。

此外，這張50元金門紙鈔上下左右四個角落的數字及花紋也都跟其他張不同，其他張是寫阿拉伯數字，金門這張則是寫國字的「伍拾」元，而紙鈔的正中間也有壓了一塊大的特殊花紋，甚至國父孫中山先生的頭像呈現也不太一樣。

不少網友紛紛留言表示沒看過，也有人認為不應該直接拿去銀行換，要用賣的才能有好價錢。「這換回去銀行都銷毀掉的，跟古錢商換呀」、「傻子才用換的」、「上網拍賣查看看，價格應該不錯」。

然而也有其他人覺得金門版的實在太特別，非常有紀念價值，可以當作收藏。不過也有人認為上面的紙鈔品項不好，賣幣商或收藏家或許也不會要，頂多一張多個幾十元吧，「最下面那張金門全新無折無斑的大約1000元左右。」

據《金門日報》報導，早期金門與台灣使用的紙鈔不同，為了穩定經濟金融秩序，遂將臨時流通的「粵華券」收回銷毀，而換上印有「金門」、「限金門通用」及「限金門地區通用」字樣的紙幣，並由台灣銀行統一發行，算是前線戰地的貨幣特色。