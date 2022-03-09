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「古董級」電話用36年都沒壞 網狂讚：停電就知道它的好

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友分享，從爺爺那代傳承下來的「古董級」舊式電話。圖／擷取自爆廢公社
一位女網友分享，從爺爺那代傳承下來的「古董級」舊式電話。圖／擷取自爆廢公社

現代社會人手一支手機，不少家庭會選擇不安裝市內電話。有名女網友分享，一台從爺爺那代傳承下來的「古董級」舊式電話，印象中至少使用將近36年來都沒有壞，讓她大讚「以前的物品真的很耐用」。

網友在臉書社團「爆廢公社」分享，家中有台「用不壞的電話機」，是從爺爺那一代傳承下來的，印象中至少使用36年，從她懂事以來就一直沒換過，儘管沒有太多功能，但至今仍很耐用，讓她不禁感嘆「以前的物品真的很耐用」。

文章曝光後，勾起許多人的懷舊回憶，「小時候野小剪過這台電話線，被海K一頓過」、「一定要留著，停電時就知道它的好....歷經921的經驗」、「以前不讀書就被我爸拿這個敲頭，住院三次了電話一樣新」、「對這種電話的印象就是話筒好臭」。

也有人分享，家裡仍在服役的古董級電話機，「我家還是這個耶，兩台綠一台橘」、「這台超耐用的，鈴聲又很大聲，之前中華電信要回收這個話機，我們不拿去退，給他繼續使用到現在」、「家裡還有一台用轉」、「這台還有電子功能，我老家那台就只有撥號功能，顏色是橘色的，鈴聲超大聲，在外面都聽得到」。

不少網友們分享，自家仍在使用的「古董級」舊式電話。圖／擷取自爆廢公社
不少網友們分享，自家仍在使用的「古董級」舊式電話。圖／擷取自爆廢公社

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