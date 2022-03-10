從道具工人、路人甲臨演到模仿天王 郭子乾演活《茶金》主角

郭子乾，模仿古今中外、男女老少超過五百人。和台北市長柯文哲掃街，連本尊都忍不住為自己正名，邊抓頭邊笑說：「我是柯文哲，不是郭子乾。」神模了得！那真正的郭子乾呢？「我三十二歲就知道，模仿別人唯妙唯肖，唯獨模仿自己沒特色！但這有關係嗎？後來我讓觀眾想到模仿，第一個就想到郭子乾！」闖蕩演藝圈35年，他終於在《茶金》擔綱男主角，配角終能有成為主角的一天。

道具工變身模王 戲劇主持摘金鐘

郭子乾在演藝圈超過35年，主持過《全民大悶鍋》、《全民最大黨》超過30個節目，演過電視劇《女力報到》、舞台劇《吻我吧娜娜》超過36部戲劇，拍過電影《阿爸的情人》，動畫配音《超人特攻隊》、《馬達加斯加》，拍攝超過15支廣告片，主持過無數場工地秀。他曾在1995年以《阿爸的情人》入圍金馬獎最佳男配角，並在2003年以《2100全民亂講》拿下金鐘娛樂綜藝節目主持人獎。

洋洋灑灑的資歷，演藝生涯起點是電視節目的道具工。

郭子乾中國海專(現已改名為台北海洋科技大學)畢業後，進入已故劇場泰斗李國修的屏風表演班。當時李國修同時演出電視劇，郭子乾知道舞台劇演員收入很難支撐生活，向李國修自告奮勇一起到電視台當《連環泡》的道具工。「當時六個做道具的、走了五個，我說，那太好了，再不用我，又少一個！月薪一萬七，哪知道還真的很辛苦。」

演活路人甲 挨罵冷板凳都無足掛齒

郭子乾一邊當道具工人，一邊演短劇。別人不屑演路人甲，他演得津津有味！「一下子跛腳，一下是夾芒果，我連當個路人甲都能有八個姿勢，演到導演喊卡卡卡，你路人甲他X的影響到主戲了！雖然我被罵，但我很開心，因為你注意到我了。」

被當時的製作群王偉忠飆罵，也沒澆熄表演欲。「你是三流演員在演戲啊！我見你一次罵你一次，你馬上給我離開地球表面。」怎麼耐得住？怎麼不離開？「只要能演戲就行，我覺得偉忠哥與其花力氣罵我，為什麼不直接換掉我？這表示他對我還有一點期待啊！」

只要能讓觀眾開心，演什麼、被罵什麼，他都可以。有一次，郭子乾經過台北市忠孝東路的電視牆，剛好看到自己演出的《連環泡》，那時他剛出道，沒人認得他，他靜靜躲在人群中，看現場觀眾笑得開心，他滿足轉身，繼續還道具、借道具。

舞台控自嗨破蛋 觀眾從零到爆棚

國中時期的郭子乾已經發現自己喜歡表演。在學校，他會模仿老師的湖南鄉音，逗得同學哈哈大笑。下課後，他會背書包到華西街夜市看殺蛇秀，看主持人怎麼捉蛇、殺蛇，和觀眾互動。

表演主持最怕沒觀眾，但郭子乾不怕！

他曾接了一個預售屋的工地秀，早上十點的活動，觀眾只有小貓兩三隻，比工作人員還少。郭子乾戲精上身，發揮絕佳的臨場反應，想像台下萬人鑽動，自嗨大喊「好了，前面的觀眾不要再擠了，今天人山人海，麻煩往後退一點，後退一點，舞台都快要被你們弄倒了。」郭子乾手舞足蹈地說著，彷彿回到當時，「台下那三位觀眾一定覺得這主持人是神經病！」兩個半小時後，現場觀眾超過百人，「我成功了！」

觀察五感 放大特色 成就模仿天王

表演，是即興天賦，也是硬底子、真功夫。

郭子乾模仿各陣營政治人物，隨時掌握時事、方便找梗。拍攝104掌聲之前的梳化時間，他和經紀人討論當日熱門新聞直播，隨時吸納資訊、厚積模仿底氣。「平常就得準備，我外型不像館長，但他就是個話題人物，還是會觀察他說話的口吻和神情。」只要化妝師能畫出神韻，郭子乾就有把握模仿。

儘管如此，郭子乾也曾卡關。哪個人物讓他卡關呢？（本文由104掌聲授權提供）