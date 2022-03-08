從小玩到大的「改車夢」　回顧當年的四驅車熱潮

在3C產品不發達的時代，孩子們的娛樂還停留在所謂的「線下」世界。那時候事物流行的方式和現在很不同：你可能從電視裡看到某個有趣的玩意兒，或是某天同學在下課時突然拿出來現寶，或是附近的文具店擺了一些看起來很酷炫的東西⋯⋯然後你不知不覺就被扯入了某種時代的記憶裡。

八、九〇年代長大的孩子大概很難不知道四驅車，特別是九〇末相關動畫在電視熱映的時候。和動畫媲美的，就是當年各種玩車、改車的熱潮；一台四驅車買來組好還不夠，必須加裝和調校各種配件：馬達、電池、前後翼、導輪、輪胎都有各自的講究；現成的馬達還不夠，最好是自己「繞（纏）馬達」才能提升速度。現實中專業玩家的程度和財力令人望塵莫及，好在其他小孩可以看看卡通過個乾癮。

四驅軌道車 風靡少年 快意追風 改裝出擊酷斃了 市場大賣 假日拚車人擠人 1998-03-13 / 聯合晚報 / 12版 / 台北都會 【記者戴安瑋/台北報導】「哇！看一眼就愛上它了，簡直酷斃了」。位於市郊某家百貨公司旁的一家玩具模型店，一到學校放學時間或假日，即擠滿了一堆小朋友，圍著放置在店門口旁的四驅車競賽軌道，歡呼聲不斷，熱鬧非凡。 台北市近來又再度風迷這種「四驅軌道車」，除了百貨公司玩具部販售的四驅車大賽，坊間玩具模型店的四驅車，更是銷售排行榜之冠，北市南區市郊某百貨公司附近，就有三、四家玩具模型店，假日都擠滿了人，大人、小孩都有，忙著「ㄍㄚ(賽)車」，大人的四驅車如果輸給小孩的，大人還會不好意思。 問小朋友這種四輪驅動的小賽車有什麼好玩，景興國中一年級陳姓同學說，四驅車買來後，需自己組合，在組合時就擁有很大的怏樂，那種不知組合好後能跑多快的感覺，讓人充滿期待，另一位何姓同學則說，跑不快沒關係，可以改裝，將原本只有五、六千轉的馬達，改為二、三萬轉，甚至15萬轉，讓車子跑得像風，真是過癮。附近高中學生，也不乏同好，有人擁有30萬轉的馬達，但他們說，光是30萬轉馬達也沒用，因為車子的電力不夠，會無法發動，重量、平衡感不夠，車子會飛出去，須用蓄電量大、電力輸出功率大，並在車身加裝前翼、後翼、前導輪、後導輪，及可以360度旋轉的青蛙腿，才能所向無敵。 在這些人群中，還有國小小朋友對四驅車瞭若指掌，只見他們不停把車放進軌道內，與其他的車比賽，若放錯方向，還會與其他車「空中接吻(對撞）」，發出巨響，然後是一陣歡呼，笑成一團。 問他們四驅車貴不貴？他們說不貴，買一台四驅車只要一、二百元，但改裝所需的馬達、電池、青蛙腿等零件，湊起來至少要一、二千元，貴在改裝。 王姓店老闆說，以前台灣地區也風迷過幾次四驅車，但以前的四驅車性能沒有現在好，以前的父母親對四驅車也沒有現在熱情，所以四驅車在台灣銷售總是起起伏伏，不像現在暢銷，大人、小孩都喜歡玩。

【同場加映】

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