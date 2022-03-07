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她狂推這碗「黃色甜湯」 網讚超好吃：是童年回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她發現一款奇怪又好吃的食物，叫做燒布丁。圖擷自Dcard
一名網友分享她發現一款奇怪又好吃的食物，叫做燒布丁。圖擷自Dcard

今（7）日大陸冷氣團南下，台灣各地氣溫下降，天氣冷很適合來一碗熱騰騰的燒仙草，不過有一名網友近期分享，除了燒仙草以外，「燒布丁」也超好吃，其他人也紛紛表示同意，「我超愛，燒布丁是我的童年啊！」

原PO在Dcard上以「什麼是燒布丁？！」為題，分享他發現一款奇怪又好吃的食物，叫做燒布丁，也就是還沒結凍的布丁，有點像布丁湯，跟燒仙草一樣可以選料，吃法也跟燒仙草一樣，味道有點像果汁牛奶但再奶一點。

網友紛紛留言，「不是叫布丁燒嗎，我超愛欸，不過你這款感覺比較稀，現在很少地方有賣了」、「我覺得超好吃！」、「林口舊街有，真的邊吃邊結凍跟燒仙草一樣」、「傳統飲料店自製布丁，還沒有凝固前的樣子，冬天做布丁的時候我常常裝一杯起來加料，跟燒仙草差不多概念」、「放涼一點會凝固，還記得小時候都在金門吃，莫名懷念欸，回台灣就沒在吃了，突然好想吃喔」、「燒布丁超好吃的～我家附近的夜市每個禮拜五都會有，可是都只賣冬天，上次跟阿姨聊天好像快要收起來了，他說小孩都長大了，燒布丁是我的童年啊」。

不過也有網友表示，「看起來超級不好吃的」、「感覺就是用粉泡出來的怪東西」、「甜蛋液加牛奶？這樣好吃嗎？」、「熱水加布丁粉吧？」、「我覺得超甜，還是吃一般的布丁就好！」、「顏色像是我的嘔吐物」、「感覺就是融化的布丁，還有我水喝太少的顏色」。

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