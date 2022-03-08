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報時光「民俗與傳奇」NFT 重溫1960年代鄉野奇譚

聯合新聞網 / 報時光

「聯合線上」旗下專注資料庫探勘、內容轉化與老派生活經營的「報時光」品牌，自2021年起與NFT平台「Jcard這咖」合作，推出一系列以1950至1970年代報紙電影版為主題的「時光大戲院」電影報版NFT。繼發行多波不同主題的電影報版NFT後，將繼續深掘1960年代前後台語電影的豐富蘊藏，推出以台灣民間傳奇為主題的「民俗與傳奇」系列，預計於3/8（二）中午12:00開始以卡包形式販售，限量發行30包，每包內含二種隨機款式的電影報版。

報時光「時光大戲院」NFT推出全新系列「民俗與傳奇」，收錄1950-1960年代由民間傳說改拍的經典電影報版。（圖／報時光提供）
報時光「時光大戲院」NFT推出全新系列「民俗與傳奇」，收錄1950-1960年代由民間傳說改拍的經典電影報版。（圖／報時光提供）

「時光大戲院」此次發行的NFT報版中，包含台灣人耳熟能詳的「林投姐」、「廖添丁」等電影廣告圖像與上映紀錄，展示了1950-1960年代台語電影興起時，民間傳奇故事改拍為電影的歷程。基於特殊的時代背景，當時的台語片製作常與地方劇團結合，故不僅在題材上時常取自民間傳說，電影中也充滿大量插曲，許多論者將此類影片視為「戲曲片」或「歌仔戲電影」。

「時光大戲院：民俗與傳奇」系列NFT，將收錄台語片先驅何基明導演的《范蠡與西施》(1956)、第一部改拍成電影的《林投姐》(1956)、上映時與日本同名電影打對台的《釋迦傳》(1962)，以及台語電影名導林福地的開山之作《十二星相》(1962) 等經典電影報版，將繁華的電影史濃縮為無可替代的NFT收藏。

台語片名導林福地的開山之作《十二星相》，是受日本故事《里見八犬傳》的啟發，以十二生肖為靈感寫成的劇本。（圖／報時光提供）
台語片名導林福地的開山之作《十二星相》，是受日本故事《里見八犬傳》的啟發，以十二生肖為靈感寫成的劇本。（圖／報時光提供）

「時光大戲院：民俗與傳奇」NFT以數位卡包形式限量販售，每包內含二種隨機款式的電影報版，極具收藏價值。系列卡包將於3/8（二）中午12:00起在「Jcard這咖」NFT平台開賣：https://www.jcard.io/life/tw/activity/udn_offical_four

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