一分鐘只要一元？1980年代的電玩聖殿

對電玩愛好者來說，1980年代有著不凡的意義。任天堂在1983年發行了著名的Family Computer家用遊戲機（俗稱紅白機），憑藉不俗的聲光表現與多元遊戲內容，紅白機成為風靡一時的遊戲主機。

隨著熱潮，電視遊樂器店家也成了年輕人休閒娛樂的去處，造就獨特的電玩文化與時代記憶。玩家們！屬於你的遊戲王國在哪裡呢？

中學生 嗜打電視遊樂器

明知傷眼睛，一打就是老半天

同學們課餘彼此交換心得與卡帶

比讀書還帶勁兒！

1988-03-03 / 民生報 / 21版 / 校園新聞版

【本報記者 華曉玫】如果問中學生課餘常作的消遣是什麼？女生的答案可能五花八門，男生則幾乎會毫不考慮地說：打電視遊樂器！

開學後，只要在放學時間經過學校附近的電視遊樂器店，一定可以看到裡頭密密麻麻擠滿了身穿制服的學生。

問他們為什麼會那麼喜歡打電視遊樂器？大部分同學很直率地說：「無聊嘛！」由於平常他們所接收的訊息都是跟唸書有關的，真要他們在課餘來點休閒活動，他們也的確不知道要做什麼。有些同學則是唸書累了，家裡有遊樂器，就打它半個、一個小時，因為「很方便！」

一位莊姓國二生表示，無聊時打遊樂器很刺激！很過癮！「不過，很傷眼睛。」即使知道會傷眼睛，他還是坦承：有時一打就是老半天，沒想過要讓眼睛休息一下。

不少同學表示自己並不是很喜歡玩，只是同學都玩，自己也得玩，不然同學在班上討論時，自己就插不上話了。

根據記者私下查訪，發現有不少國中男生喜歡在班上討論「打任天堂」的心得，譬如「昨天戰績如何？過了幾關？」或是彼此研究過關的竅門，交換「祕笈」，交換卡帶回家玩等。有些「高桿」的同學連過百關，常能招徠同學欽羨眼光，他自己也因此獲得不少成就感！

家裡沒有遊樂器的同學，常在下課後呼朋引伴就到學校附近店裡打，通常一分鐘一塊錢，一小時五十塊。遊樂器店也很能抓住做生意的機會，兼賣卡帶、祕笈、和修理，有些卡帶搶手了，就出漫畫書。

家裡有遊樂器的同學，有些功課忙時還知道克制，有些就玩得「天昏地暗、日月無光」，睡都不用睡了。一位母親就搖著頭說：「看他唸書也沒這份勁兒呢！」另一位母親則是一天到晚對著孩子喊：「不要玩啦！」

其實，有些同學說得有道理：「你叫我不要打，但是要告訴我我能玩些什麼呀！」也許這句話可以提醒教育當局與現代父母：多加強孩子的休閒教育，尤其應該儘早為他們規劃一些適合的休閒場所與活動！

電視遊樂器 磁碟機暢銷

1988-03-21 / 民生報 / 13版 / 消費新聞

【本報訊】任天堂野火在國內燒了兩三年之後，主機的銷售逐漸走入成熟期，倒是可外接電腦的磁碟機銷路一路往上爬升。由於購買主機和磁碟機各有利弊，樂好此道的消費者在購買前不妨做一番自我考量。

目前國內電視遊樂器主機的普及率，據業者粗略的估計是每五十家即有一台。與日本每九戶人家就有一台的比率相較，業界都抱持樂觀態度，認為國內主機市場仍有開發潛力。

但是從去年下半年開始，任天堂主機的成長率逐漸被磁碟機所超越。由於一片磁碟片價格只要新台幣二百元上下，較一塊價錢可高達一千元以上的高K數卡帶便宜許多，不少已經買了主機的消費者禁不住業者一再遊說，都願意再花三千元添購一台磁碟機，連線玩起磁碟片。

非常喜歡玩電視遊樂器的人，經常換玩新遊戲，可以考慮買磁碟機。因為只要幾次，買磁碟片省下的錢已經「值回機價」。