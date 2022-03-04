板橋人的共同回憶　消失的大同水上樂園

位於板橋江子翠的大同水上樂園，由陳釗炳等人投資興建，並找來了專家學者設計監造，為臺灣第一座水上主題樂園。在缺乏夏日玩水去處的1972年，甫開幕即受到熱烈歡迎。樂園內除滑水道、造浪池等水上娛樂外，也引進了雲霄飛車、摩天輪等機械設施，並且設置鬼屋、蠟像等主題場館，還不定時舉辦各式各樣的活動，是七〇、八〇年代大小朋友的重要回憶。

然而隨著臺灣經濟飛速成長，各地主題樂園如雨後春筍般冒出，大同水上樂園又因都市計畫關係，被劃為西藏（萬板）大橋的預定地，使經營者不再更新設備而逐漸老舊沒落，最終於1992年正式宣布停業。

1972-08-03 / 聯合報 / 08版

【本報訊】設在台北華江大橋邊江子翠的大同水上樂園，定明（四）日上午十時開幕，將由台灣觀光協會會長朱倚天揭幕，影視女星邵佩瑜、李慧慧、陳今珮、郭彩雲剪綵，李睿舟主持，育達商職樂隊演奏，中華全國救生總會及中華潛水俱樂部提供支援水上各種表演，並舉辦由遊客參加的各項餘興節目。

西藏大橋凌空而過 遊樂場所空前競爭

大同水上樂園 不玩了！

1992-10-10 / 聯合報 / 17版 / 鄉情

二十年前，大同水上樂園號稱全國第一。到此一遊成為民眾心願，於是到了周末假日，警方加派警力疏導交通，售票小姐加快手腳應付人潮，連老闆也挽起袖子端盤送水……

【記者林全洲／板橋報導】對年齡超過三十歲的人士而言，台北縣板橋市江子翠的大同水上樂園，應該是一處不陌生的遊樂場所。

大同水上樂園，這一座曾經是國內第一的水上樂園，至今已有二十年的歷史，在明年初西藏大橋引道工程，即將通過這座樂園二分之一用地的陰影籠罩，加上各類型遊樂場所如雨後春筍在全省各地相繼成立的打擊下。今年十月十二日，這座水上樂園，不得不宣告結束營運。

戲水加遊樂 點子新！

民國六十年初，從事建築事業的陳釗炳，有感於大台北地區缺乏大型遊樂場所讓市民從事休閒娛樂活動，乃在開發未久的華江橋腹地，江子翠近埤墘地帶，買下三萬餘坪利用價值較差的農地、窪地，重新填土、設計，作為遊樂場用地。

陳釗炳找現今國科會主委夏漢民主持設計，成員有成功大學建築系的吳讓治、翁金山；水利系的湯麟武、郭金棟等教授規畫園內景觀；土木建築部分，由永立建築師事務所承造；園內機械設施，再由日本工程師竹內直正等人設計監造。

這些人對於樂園的設計，分成兩大部分，一是基於當時台北市每逢夏天，只有東門、再春兩座游泳池，缺乏弄潮的地方，所以在樂園內，以游泳池的設計為主，再佐以高空滑水、跳水、人工波浪等設計，讓泳池更大、更寬、更有遊戲內涵。相關的水上措施，還包括水晶宮、潛水艇、大小龍舟、水上腳踏車、海盜船等項目，讓民眾有更多樣化的水上活動。

在機械設施方面，則以超越台北市立兒童樂園的功能為主，包括當時國內首見的三百六十度歡樂神龍、雲宵飛車、太空飛鼠、百尺觀賞車、老爺火車等三十餘項。另外還有為小孩子設計的夏威夷活動中心，提供娛樂性的電動玩具。

在國外流行的鬼屋、蠟像館，在當年也列入規畫範疇，並增添魔王迷宮、驚奇屋等具有時空變化的室內設計，在娛樂中增添教育意義。

半年三千萬 有賺頭！

民國六十年九月大同水上樂園取得建照後開工動土，到六十一年七月底，完成了大部分設施。大同水上樂園現任總經理孫景峰說，這樣的施工進度，是今天趕不上的。

園方決定在民國六十一年八月四日開幕時，先請當時的省府主席陳大慶題字，然後邀請台北縣政商界人士，在當天上午九時，一起參與剪綵開幕儀式。

陳釗炳對於開幕式十分謹慎，為惟恐當天遊客不足，在前三天起，他發動員工到街頭散發傳單。他甚至於自己也站在板橋雙十路口，遞傳單給過往行人。

孫景峰回憶開幕當天早上，板橋地區的各界人士，送來的花籃，已經讓樂園大門口花團錦簇，三千坪的停車場，也沒有一處虛位。一些貴賓還得勞動園方警衛，才能勉強擠進園內。

開幕儀式，在水上活動區域，園方安排人工波浪、滑水等儀式，陳釗炳撳動啟用鈴時，澎湃的水聲，夾雜著群眾的掌聲，有如大海般的潮浪來襲。讓大同水上樂園踏出成功的第一步。

開幕後有三個月的時間，大同水上樂園十個門票收費員，忙得手忙腳亂，孫景峰回憶當時的情景說，收費員的抽屜關不攏，十元的小鈔散落一地，根本沒有時間去撿，而且每天金融機構都得派人來清點取款，否則大同水上樂園的保險櫃，根本放不了這麼多小鈔。

面對遊客如潮似浪般的湧來，大同水上樂園內的餐飲服務部，也嚴重的人手不足。迫使陳釗炳，以老闆兼打雜的身分，率領全家人加入端碗筷、洗碟子的陣容。

全盛期的大同水上樂園，全票三十元，兒童優待票二十元，每枚代幣五元，每日的收入至少在六十萬元以上，假日則可高達一百三十萬元以上。要應付龐大的人群，大同水上樂園的員工，就有三百六十人之多。

陳釗炳投資在大同水上樂園，是三千萬元的資本。除了收門票外，該園每項遊樂設施另外收取一到四枚代幣。就這樣半年內，三千萬元就全部回收，令陳釗炳及投資人均大感意外。

以當時板橋市的房地產價格，大同水上樂園每日的收入六十萬元，買一幢三樓的透天厝綽綽有餘。就算靠近大馬路邊的透天厝，當時也不到一百三十萬元。

人車成長快 有危機！

龐大的遊客人潮，還帶給台北縣市交通問題。台北縣警察局長曹極，曾為此開過多次會議，最後只能以假日加派人手疏導的不得已策略來因應狀況。

大同水上樂園總經理孫景峰指出，樂園全盛時期，包國良的「水上假期」，就是到樂園內錄影轉播。一連串的泳裝表演，還開台北泳裝表演的風氣之先。

七十年代以後，大台北地區的遊樂場所增多，挾大自然景觀的原野樂園相繼出現，映照下的大同水上樂園，如「美人遲暮」，已有不得不收場的前兆，令人感傷。

而民國七十一年起的十年間，板橋市的人口，由廿萬人成長到四十二萬人，快速的人口增長，使得築橋、開路，成為地方迫切的需求。

在橋樑方面，板橋與台北市萬華間連絡頻繁，雖然民國五十七年華江橋完工；六十六年光復橋也蓋妥，但在發展評估上，仍是不敷所需的。所以省市會報上，決定由台北市西藏路，另建西藏大橋，直達板橋雙十路。

如此一來，都市計畫中屬公園用地的大同水上樂園，將被徵收二分之一的用地，做為橋樑與引道用地。

此外，板橋市本身的都市計畫，現有的文聖街，則必須攔腰穿過大同水上樂園，成為兩個部分。

橋樑道路過 收攤吧！

這兩項陰影之下，大同水上樂園即無心投資更新設備。改推出山地歌舞表演、親子原野樂園等小成本的園內設施改善。

民國七十二年，板橋文聖街首先開闢，園方忍痛圍籬笆，另建地下道，勉強將樂園串連起來。然而，從這時起，大同水上樂園，即逐漸走上沒落之途。

別的不說，光是大同水上樂園的股東，不再將樂園內的設備投資更新，而轉往山區的土城南天母、新店燕子湖、楓橋酒店等地區投資，就可以預見大同水上樂園不樂觀的未來。

今年西藏大橋正式在台北市施工；明年初板橋也要動工，大同水上樂園就算想經營，能發揮的舞台也相對的受限。今年十月十二日起的停業，可說是無奈，卻又不得不走的一步棋。

未來大同水上樂園，是不是還會以其他形式、地區東山再起？孫景峰說，這樣的機率微乎其微，過去美好的一切就讓它留作回憶。再回到從前，未必能尋回相同的回憶。