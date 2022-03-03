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經典黑道電影《少年吔，安啦！》與林強和羅大佑的電影處女秀

聯合新聞網 / 報時光
電影「少年吔，安啦！」15日在PUB拍戲，歌手林強、羅大佑客串演出片中的歌手，演員們也一同在PUB大樂一場。日期：1991/12/15．攝影：游輝弘．來源：聯合報
電影「少年吔，安啦！」15日在PUB拍戲，歌手林強、羅大佑客串演出片中的歌手，演員們也一同在PUB大樂一場。日期：1991/12/15．攝影：游輝弘．來源：聯合報

1990年末林強發行了專輯《向前走》，替整個世代宣告了「欲來去台北打拼」。1992年臺灣人均GDP突破一萬美元，正值經濟、社會高速成長發展的年代。都市五光十色的繁華和物欲的誘惑，在在刺激、吸引著鄉村來的年輕人；有些人汲汲營營地向上爭取一吋陽光，有些人則迷失在這個巨大的水泥叢林裡，酗酒、吸毒、加入黑社會……。

《少年吔，安啦！》忠實地呈現了都市邊緣那樣的混亂、不安和燥動，而飾演主角的顏正國也恰如其分地呼應「在人生裡拍電影、在電影裡演人生」。《少年吔，安啦！》雖然票房不盡理想，但卻集結了一批年輕音樂人推出經典原聲帶，包括有林強、BABOO樂團（主唱：林暐哲）以及吳俊霖，也就是後來的Live之王「伍佰」，為關注臺灣本土次文化的臺語音樂找到新的可能性，並灑下一層厚實的養分。

現場目擊

羅大佑 林強銀幕試身手

1991-12-16 / 聯合報 / 26版 / 電影新聞

【文／正棽】羅大佑和林強昨天在台北一家迪斯可酒館賣力演唱，在羅大佑「大家免著驚」的歌聲中，顏正國、高捷、譚至剛各自使出舞蹈身手，跳得相當熱烈，連侯孝賢都忍不住跳了兩下子。

這是電影「少年吔，安啦！」一場動感十足的戲，羅大佑和林強從未演過電影，這次特別客串演出片中的歌手，只有一天的戲。

昨天羅大佑在台上非常賣力地演唱，林強則在旁奮力地跳舞，將場面營造得非常青春活潑，為了片子要有各個角度的拍攝，羅大佑和林強在台上一遍又一遍不厭其煩地唱，攝影機則在舞場中不停換地方拍。

顏正國在眾多演員中是舞技最高超的一個，由於以前「好小子」的功夫鍛鍊，他可以邊跳邊翻滾，跳出最正點的霹靂舞，現場不少工作人員都忍不住上場客串一下舞客，顯示羅大佑出馬的功力果然不凡。

【同場加映】

都會邊緣的青年男女　侯孝賢《千禧曼波》

永遠不回頭的激情歲月　青春無敵《七匹狼》

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