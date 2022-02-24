他質疑「雞排+珍奶50元」有影嘸？網狂曬回憶嘆：台灣錢淹腳目

物價連年提高，實質薪資不升反減，小資族被生活開銷追著跑，忍不住就會懷念起過去一個銅板就可以吃飽餐一頓的時代，甚至當有人提起「雞排+珍奶只要50元」時，都會被質疑「這個時代真的存在過嗎？」

有網友就對此表示懷疑，現在的雞排一片50元起跳就算便宜，不少價位落在70元至80元，而珍珠奶茶也是一杯40元至50元，若是捨棄奶精改加鮮奶，價格還要往上加，可以說掏出100元鈔票都不一定能換到這套無敵組合，想要用50元買到簡直像夢一樣。

問題一出，不少「經歷過那年代」的人紛紛出來回應，「吃過最便宜的雞排35元，三片100元」、「有啊，雞排30珍奶20」、「以前35+15蠻常見的啊，更低的都有」、「當兵營區旁眷村，雞排25、奶茶15+珍珠5元」、「我在成功嶺當兵時只要45元」、「以前校門口的小吃店都這樣的價格」、「以前超過60算很貴了你知道嗎」，同時指出這大約是在2000年前後的普遍價位，「「台灣錢淹腳目的時代」。

有「經驗豐富」人士驕傲指出，雞排珍奶組合50元算什麼，更便宜的一堆，接連曬出各種低到眼紅的價位，「紅豆餅3個10元」、「吃過3元的紅豆餅、4元的韭菜盒子」、「以前陽春麵還有一碗2元」、「聽過一塊可以買兩顆沙士糖的傳說」、「每次去麵店或麵包店都是帶5元的年代」、「小時候我家附近肉羹麵15元、陽春麵10元」、「20年前大安區公寓30坪400多萬」，比對現今物價，讓人感嘆物價真的回不去了。