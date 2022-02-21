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他PO「尖尖果乾照」問這啥？ 釣出網友童年回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出果乾照片發問。圖／取自臉書
網友貼出果乾照片發問。圖／取自臉書

水果乾是一種零食，不只容易攜帶保存，還可攝取水果營養。有網友貼出一根黑黑的果乾，詢問「這是啥？」其他人則解答「這是香蕉乾，臭臭的但不錯吃」。

有網友在爆廢公社二館發文詢問，「有人知道是啥嗎？從沒看過，讓我知道不孤單，生平第一次看到吃到，我台北俗」，照片中可見是一根小小、黑黑的果乾，不過已看不出來是何種水果。

其他網友則留言「香蕉乾，臭臭的但不錯吃」、「香蕉乾，小時候還蠻喜歡吃」、「香蕉乾真好吃，螞蟻人的最愛之一」、「小時候跟阿公的回憶，因為阿公愛吃，所以我也跟著愛吃」、「這是小口紅曬傷的樣子」、「好可怕的古早味」、「我以為是烤玉米筍」、「那個味道很母湯」、「這手指頭真可愛」。

香蕉 爆廢公社 零食

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