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他小時候跑去浴室都在做「這件事」！ 網笑：熱水器會壞掉

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示自己小時候喜歡在浴室川燙青菜，意外釣出許多人的荒唐事跡。圖/Ingimage
網友表示自己小時候喜歡在浴室川燙青菜，意外釣出許多人的荒唐事跡。圖/Ingimage

小時候大家都做過一些荒謬事情，有些人會在電風扇前張嘴感受氣流，有些人會摘路邊小紅花吸食花蜜，這些兒時記趣在長大後仍可以被津津樂道。日前，一名網友在「Dcard發文分享自己小時候洗澡的「瘋狂事蹟」，引來眾人一陣爆笑回應：「你超有才！」

原PO表示，小時候冬天洗澡，他忽然想知道熱水到底可以多燙，於是從冰箱拿了幾片地瓜葉放在玩沙用的小桶子，「然後水龍頭的熱水轉到最熱，水量最小，這樣可以讓水溫變很高，就看著冒超多煙的熱水一直往地瓜葉沖。」

過了三分鐘後，地瓜葉的色澤明顯變深，原PO在好奇心的驅使下挑起菜葉，用冷水沖過冷卻後試試味道，「熟是熟了，只是沒有什麼味道，就菜味而已。」在這次新奇的「浴室料理體驗」後，他繼續用浴室水龍頭的水川燙各種青菜，從高麗菜、空心菜到美生菜都是他的食材之一，沒想到不久後家中熱水爐就壞掉了，「我完全不敢跟爸媽講我洗澡的時候都在燙青菜。」

此文一出，引起網友熱議，「我快笑死！兄弟，你超有才」、「長大了變成滷味店老闆」、「我覺得你家的熱水爐比較狂」、「笑爛，小吃店老闆養成記」、「泡麵應該可以」、「我是煮蛋耶，結果熱水器後來也壞了」、「你忘了加鹽巴還醬油膏」、「我弟是拿生麵條去燙，你們可以結拜」。

也有網友分享小時候在浴室做的荒唐事蹟，「我頂多在馬桶養過蝌蚪而已」、「我還以為我把廁所的排水孔堵住變游泳池已經夠狂了，你竟然燙青菜」、「洗澡看到嬰兒油，想說可以護髮的感覺就往頭髮上抹，被抓去再洗超多次頭才洗掉」、「小時候跟我妹一起洗澡，搓泡泡把浴室地板填滿泡泡，然後坐在泡泡裡玩耍」。

Dcard 浴室

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