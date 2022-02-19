聽新聞
test
0:00 / 0:00
他小時候跑去浴室都在做「這件事」！ 網笑：熱水器會壞掉
小時候大家都做過一些荒謬事情，有些人會在電風扇前張嘴感受氣流，有些人會摘路邊小紅花吸食花蜜，這些兒時記趣在長大後仍可以被津津樂道。日前，一名網友在「Dcard」發文分享自己小時候洗澡的「瘋狂事蹟」，引來眾人一陣爆笑回應：「你超有才！」
原PO表示，小時候冬天洗澡，他忽然想知道熱水到底可以多燙，於是從冰箱拿了幾片地瓜葉放在玩沙用的小桶子，「然後水龍頭的熱水轉到最熱，水量最小，這樣可以讓水溫變很高，就看著冒超多煙的熱水一直往地瓜葉沖。」
過了三分鐘後，地瓜葉的色澤明顯變深，原PO在好奇心的驅使下挑起菜葉，用冷水沖過冷卻後試試味道，「熟是熟了，只是沒有什麼味道，就菜味而已。」在這次新奇的「浴室料理體驗」後，他繼續用浴室水龍頭的水川燙各種青菜，從高麗菜、空心菜到美生菜都是他的食材之一，沒想到不久後家中熱水爐就壞掉了，「我完全不敢跟爸媽講我洗澡的時候都在燙青菜。」
此文一出，引起網友熱議，「我快笑死！兄弟，你超有才」、「長大了變成滷味店老闆」、「我覺得你家的熱水爐比較狂」、「笑爛，小吃店老闆養成記」、「泡麵應該可以」、「我是煮蛋耶，結果熱水器後來也壞了」、「你忘了加鹽巴還醬油膏」、「我弟是拿生麵條去燙，你們可以結拜」。
也有網友分享小時候在浴室做的荒唐事蹟，「我頂多在馬桶養過蝌蚪而已」、「我還以為我把廁所的排水孔堵住變游泳池已經夠狂了，你竟然燙青菜」、「洗澡看到嬰兒油，想說可以護髮的感覺就往頭髮上抹，被抓去再洗超多次頭才洗掉」、「小時候跟我妹一起洗澡，搓泡泡把浴室地板填滿泡泡，然後坐在泡泡裡玩耍」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言