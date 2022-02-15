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迪士尼公仔、Hello Kitty磁鐵 網讚早期超商贈品大贏全聯公仔

聯合新聞網 / 綜合報導
網友紛紛秀出自己的戰利品。圖擷自Facebook
網友紛紛秀出自己的戰利品。圖擷自Facebook

全聯近期主打消費滿400元即送正版漫威公仔的活動，但部份公仔粗糙做工令網友不敢恭維，轉而回憶起過往各商家推出的優質贈品，「看到漫威公仔，我就想起n年前7-11出的迪士尼公仔，一樣都是小小的，卻可以做的這麼精緻」。

網友在「爆廢公社」張貼的照片顯示，以前超商送的公仔不僅收納盒設計精美，連公仔本身細膩到不用上色就知道是什麼人物，原PO當初包含隱藏版在內搜集了兩套。文章一出，底下網友紛紛拿來跟全聯公仔比較，「這2005年出的，17年了」、「這個才是真正的公仔啊」、「相較之下全聯到底是什麼鬼」、「那天拿到一個全聯的，我還以為是瑕疵品拿去換，結果看大家好像都一樣」。

也有網友分享自己的戰利品，「有彩色版，是做成跳棋」、「前天才在跟朋友聊收集公仔，也翻到了很瘋狂的櫥窗kitty」、「7-11史努比卡套也很不錯」、「冰箱上也有一堆（Hello Kitty）磁鐵」。

網友笑談以前蒐集贈品的瘋狂，「記得以前為了不想收集到重複，還拿電子秤去秤重量」、「真的誒！以前超商都會集點兌換！現在真的覺得好浪費錢，收集一堆垃圾！最終的處理還是都丟了」、「每天跑不同店只為了換，真是我的青春呀」。

網友紛紛秀出自己的戰利品。圖擷自Facebook
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網友紛紛秀出自己的戰利品。圖擷自Facebook
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爆廢公社 超商

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