金門伴手禮貢糖、高粱酒退流行？ 網友推「這兩樣」必帶

國人放假想到金門觀光離島風情，並拜訪許多景點與美食，但金門除了著名的盛產高粱酒，與基本上人人都會帶回台灣的貢糖外，最近也被網友揪出兩大被推爆的隱藏版美食。

原PO在PTT以「金門有什麼好吃必買的嗎？」為題分享，聽說散裝秤重的貢糖才是在地人最愛，並問其他金門在地美食推薦。

網友紛紛留言，「散裝秤重只是單純比較多而已，不然一包10顆花個130到150也太貴惹吧？」、「當地人很少在吃貢糖的吧？沒看過，都是玩才買的」、「散裝的沒有比較好吃，花生顆粒比較粗」。

此外，網友狂推金門牛肉乾與燒餅，「陳高！牛肉乾」、「陳高，其它都垃圾」、「黑金龍高梁、牛肉乾」、「梁金肉乾，現在好像叫圓頭肉乾？」、「牛肉乾」、「油條、牛肉乾」、「酒、牛肉乾、燒餅」、「燒餅，鹹的」、「燒餅跟鹹粥」、「可以買回來的貢糖、鹹餅、牛肉乾、麵線」、「沙美閩式燒餅」、「閩式燒餅」、「燒餅和牛肉餡餅」、「除了廣東粥、燒餅、貢糖外，其他我個人都覺得很普台灣選擇更多，或是也買的到」、「廣東粥+油條之前出差每天吃」。

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