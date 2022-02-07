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大掃除挖出20張「綠色百鈔」 網友喊超值錢：開價200萬全收

聯合新聞網 / 綜合報導
網友掃出家中20張舊鈔票。圖／取自臉書
網友掃出家中20張舊鈔票。圖／取自臉書

市面上不流通的硬幣或鈔票通常具有收藏價值，也有專門的收藏家收購。有網友近日大掃除時，發現家中有20張民國61年的百元鈔票，不少網友建議她留下，甚至有網友開價50萬、200萬收購。

有網友在臉書社團爆料公社二社發文表示，「年前大掃除，整理出一個舊紅包，裡頭裝了約20張民國61年的百元鈔票，不知是否還能使用？」

其他網友紛紛表示，「可以用，但要先去臺灣銀行換，收藏價值會更高唷」、「賣給收購舊幣的應該有點價，不然台銀是一比一，不太划算」、「留著吧，2000元買不到」、「這價值已經超過面額了，收藏下來比較好」。甚至有網友留言「1000元收一張」、「在我眼裡是無價，我願意以50萬全部收下」、「200萬收」。

還有網友留言「以前這20張可以花一年」、「以前國小時，有一張這個走路都有風」、「61年的幣值跟現在差很大，61我讀國中註冊費約500元，現在已經是約3000元了，這有人在收，價值不斐不要拿去銀行換啊！」

爆料公社 紅包

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