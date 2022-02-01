他怨媽媽給的紅包不能花！網一看激動喊：這行情價5萬以上

一年一度的春節假期來到，昨天是除夕夜，不少人期待收紅包討吉利，不過有網友抱怨「今年媽媽給的紅包根本不能花」，照片一出引發熱議，內行網友直呼「這些是國寶，市面上行情至少5萬以上，確定你不要？」

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「為什麼我媽今年給我的紅包錢是長這樣，根本不能花！」他貼出紅包內的鈔票照片，只見共有18張鈔票，除了日幣與200元台幣外，其他全是不再流通的舊鈔票，無法使用。

其他網友紛紛留言「這個很有價值喔」、「這有紀念價值耶」、「這些都寶貝了」、「這更值錢」、「有1萬1千日元耶，還有200台幣，不要給我」、「這市面行情可至少5萬以上」、「有要售嗎？」、「我可以幫忙收！五千跟你收」、「有人在收很值錢，可以繼續放」。