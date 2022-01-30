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過年必備「零食盒」藏學問！隔間數放錯恐不吉利

聯合新聞網 / 綜合報導
海外華裔也會擺設「攢盒」製造過年氣氛。 圖／翻攝自twitter@Alicesann
海外華裔也會擺設「攢盒」製造過年氣氛。 圖／翻攝自twitter@Alicesann

春節過年期間，不少較為傳統的人家中都會擺出一個放有各種零食的「攢（ㄘㄨㄢˊ）盒」，攢盒也被稱為「全盒」，意思是十全十美，把喜氣及甜蜜聚集在一起過節，且攢盒的格數必須是單數才會吉利，其中「九格攢盒」只有皇族可以使用。

根據香港橙新聞報導，過年期間有些人家中都會擺出傳統的「攢盒」，裡面裝滿各項零食糖果，以此招待客人，寓意為十全十美，將喜氣、甜蜜等都聚集在一起討吉利。

「攢盒」的隔間隔數都是單數，這是因為《易經》把數字分成陽數和陰數，單數為陽，雙數為陰，其中1、3、5、7、9這幾個奇數，是指陽數和天數，攢盒在傳統上分為三格、五格和七格，據傳格數越多越顯富貴，奇數最大的九子盤則是皇室貴族專用。

如國立故宮博物院收藏的《銅胎畫琺瑯攢盒》，盒內周邊有8個近梯形小盤，中央還有一個圓形小盤，共9隔間，托盤下還有盛物空間，盒蓋也相當華麗，可見非凡皇族氣勢。

攢盒一般會放置甜食或鹹食，傳統上過年期間要吃甜，根據《本草綱目》記載，砂糖具有補血、活血的保健作用，傳統的「八甜」糖冬瓜、糖蓮子、糖蓮藕、糖椰角、糖椰絲、糖甘筍、糖馬蹄及糖柑桔，是攢盒必放的甜食；而鹹食多半放的是瓜子，因其拿取的樣子像在「抓銀子」，有添財的好兆頭。

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