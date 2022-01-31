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記憶中的滋味 年節懷舊零食大集合

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
記憶中的滋味，年節懷舊零食大集合。 圖片來源/unsplash
記憶中的滋味，年節懷舊零食大集合。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年懷舊零食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大過年懷舊零食網路聲量排行。

有關於兒時的回憶，可能是一張照片、一件衣服，或是從小吃到大的味道。而在過年期間，桌上擺滿的懷舊零食，就是最讓人熟悉不過的味道了，現在就一起來看看，網友過年期間必吃的懷舊零食有哪些。

聊天必備堅果零嘴、糕點酥餅令人欲罷不能

每每農曆新年將至，就有網友提問「過年期間必買古早味零食？」，引發許多回覆，其中關於討論度最高的「牛軋糖」，網友就說「牛奶味在嘴巴化開，超香的」、「扎實但不黏牙，大推」等，更直言是年節必吃，可見其高人氣。另外像是「瓜子」、「開心果」等堅果類，非常適合泡一壺茶大家坐下來聊天，不僅老少閒宜，而且會「一直剝根本停不下來」，引起許多共鳴。另外也引起網友兒時回憶稱「小時候剝太慢都被長輩吃光了」，令網友哭笑不得。

過年懷舊零食top8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
過年懷舊零食top8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「娃娃酥」、「麻荖」、「花生酥」等糕點酥餅類零食，也是許多人的共同記憶之一，網友就說到「（娃娃酥）外層的糖衣超好吃」、「超愛麻荖，香甜不膩口，我可以吃半包」等，不過也有網友提醒，這幾樣零食熱量較高，要注意別吃太多，以免年後胖一圈。

最後，當提到「魷魚絲」，網友也是紛紛表示一口接一口停不下來，跟瓜子同樣是「聊八卦必備的好夥伴」。而關於「冬瓜糖」的討論則是集中在甜度，如愛吃甜的螞蟻人表示「甜甜的很好吃啊」，但也有網友覺得過甜「吃一根好像吃了一包糖」等。觀察網友討論發現，大家都有各自的喜好與口味，又有哪款懷舊零食，最對你的胃呢？

這些從小吃到大的懷舊零食，除了象徵著兒時的回憶，也是大家聚在一起時不可或缺的聊天伴侶。在即將到來的過年，就好好坐下來，嗑著瓜子與家人相聚，沈浸在兒時記憶與年節氛圍中吧。

觀看原文→https://bit.ly/3tMVSsS

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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