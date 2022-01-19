KTV唱不到黃安的歌！網見點歌機8個字笑翻 業者：危害系統

在KTV唱不到的歌，除了版權問題，還會是什麼情況？有網友近日去歡唱，想點黃安的暢銷曲，沒想到螢幕上卻顯示了令他驚訝的說明文字，其他網友看了則是一面倒拍手叫好，直呼「要去唱爆」。

黃安多年前「投奔對岸」後，便時常以不友善言論批評台灣時局，讓多數國人難以苟同。一名網友日前去KTV，打算點黃安過去的作品來回味一下，沒想到點歌機並非顯示「查無此曲」，而是連7首歌都出現「此人破壞台灣不播」的說明。「我想唱新鴛鴦蝴蝶夢啊」，他在無奈之餘，也將畫面分享到臉書社團「爆廢公社二館」，結果吸引2萬網友按讚，並引發熱烈討論。

對於該家KTV這種做法，網友們一面倒大為讚許，「太棒了！封殺他」、「還不去唱爆」、「看著就覺得心情都好了」、「這個比直接下架更厲害」、「接下來去KTV所有的人都會點這首歌」。另外也有不少網友詢問店名，「哪家的KTV這麼優質」、「這KTV一定要挺一下」、「哪家KTV！我要用新台幣支持他」、「要去朝聖一下了」。

隨後網友也查出這家被讚「有骨氣」的店家，是連鎖的「凱悅YES KTV」，全台共有6家分店。事實上凱悅YES KTV早在2016年1月就下架了黃安的歌，當時還在臉書貼出公告，說明「為提供更優質的消費環境，也避免冗歌占用空間」，因此永久刪除部分「強占空間資源」、「無人點播」、「與本公司系統不相容，危害系統穩定性」的檔案，列出的名單即為「新鴛鴦蝴蝶夢」等7首黃安的歌曲。

業者也強調此舉為「排除外來侵犯」，避免「荼毒國人耳目」、「危害國人情感」、「欺負小女孩」，可知其時空背景為周子瑜當年遭黃安舉報台獨後，被迫向中國大陸道歉，引發台灣全體國民憤慨。

而黃安本人得知此事後則在微博留言「大驚小怪」，說自己早在6年多前就被封殺了，但不解他到底破壞台灣什麼？「我就一個過氣歌手不是嗎？破壞力這麼大？這麼怕我？」還嗆聲：「我的新歌，台灣敢播算我輸！」