小時候過年才像過年？現在過年少了「年味」原因是...

還記得2020農曆年看著電視上武漢封城新聞，大家都驚呆，沒想到這場疫情居然已經燒了兩年多。疫情前，很多人都覺得過年越來越沒有「年味」了，就像一個普通長假變得好無聊，有人忍不住大喊「小時候的過年才是過年啊」，讓我們來回憶一下沒有疫情的年代，小時候快樂的過年吧！

1.吃零食爽翻天

小朋友大吃零食也不會被罵，過年家裡總有個裝零食瓜子的小盒子，花生糖、牛軋糖、金幣巧克力隨便吃。

過年期間，小孩子可以盡情吃零食。報系資料照

2.紅包都是我的

領壓歲錢是過年重頭戲，說句吉祥話，長輩就發紅包。簡直就是小朋友界的年終獎金啊，雖然常常會被媽媽「幫你存起來」為名義徵收。

3.阿嬤家玩伴多

過年都在玩啊，不用寫功課也可睡到自然醒。城市小孩平常沒有太多兄弟姐妹，過年時候堂、表兄弟姐妹都聚在一起，大人打麻將，小孩玩擲骰子、撲克牌、大富翁等桌遊，有些人還有玩紅白機玩任天堂遊戲。

4.柑仔店好吃好玩

領了紅包，當然就是去買玩具。花銅板玩戳戳樂、打彈珠、吹泡泡、尪仔標、、戰鬥陀螺、溜溜球，順便買糖果、都好好吃。

柑仔店販售古早味的抽抽樂遊戲和零食，是過年期間熱賣商品。記者王燕華攝影／報系資料照

5.看電視一整天

以前沒有那麼多電視節目，很多人就鎖定過年綜藝節目，通常都是藝人玩遊戲說吉祥話，但也看得不亦樂乎。大明星穿古裝演短劇，都是童年莫名其妙的回憶。

圖為「天才衝衝衝」過年特別節目以包公帶觀眾進入搞笑的古裝時代。圖／華視提供

過年一定要去電影院看賀歲片，無論是早期的賭神電影、周星馳喜劇、還有後來的豬哥亮賀歲片，都陪伴很多人過年。賀歲片的最後一定要有群星一起說恭喜發財，才是老派王道。

圖為2005年過年時，民眾排隊看電影。記者侯永全攝影／報系資料照

7.穿新衣戴新帽

過年一定要買新衣服，而且很容易被穿得紅通通，而且大人還指定年初一才能穿。大家都認真拜年，還會帶小孩去親友家拜年。大人也會打電話或是傳簡訊拜年，是一封一封認真打字那種。不像現在都是發到LIne群組，甚至轉發貼圖就了事。

8.到處放過年歌曲

不管餐廳、商店、百貨公司，大街小巷都在放過年歌曲。回娘家、新年快樂、鳳陽花鼓、中國娃娃組曲聽到會唱了。

少了年味的原因：

1.高鐵出現了

小時候要搭火車、客運或開車才能返鄉，坐好幾個小時車，提著大包小包到阿公阿嬤家就像是童年小旅行。過年團聚成了很重要的事，甚至還要打地鋪都要擠在一起，現在高鐵好方便，甚至吃飽年夜飯就各自鳥獸散。

圖為高鐵示意圖。記者曹悅華攝影／報系資料照

2.到餐廳圍爐

吃飯方式改變，以前的年夜飯都好多人吃，大家要一起去阿公阿嬤家圍爐，甚至有開好多桌的，婆婆媳婦、女兒們辛苦張羅每道菜。現在很多家庭不想麻煩，乾脆約在餐廳圍爐，兩小時吃飽就能各自回家。

除夕夜家人圍爐吃年夜飯。記者季相儒攝影／報系資料照

3.新的消費方式

以前過年是大事，從過年食物、用品的採買，到家裡的大掃除、貼春聯，大人總是親力親為。小孩子也樂得當個小幫手，跟著爸媽去年貨大街買零食，從第一攤試吃到最後一攤，現在很多家庭都用網購搞定過年零食年菜，大掃除也都外包。

4.親友都變低頭族

以前過年沒手機，電視節目也少，大家吃飽飯只能聊天互動，順便更新近況。小孩子也會一起玩遊戲、放鞭炮，現在不管大人小孩都各自滑手機，追劇聽音樂跟朋友聊天，就是不跟旁邊的親戚互動。

過年期間親友見面時刻也都各自忙著滑手機，反而不聊天。圖為示意圖。報系資料照

5.家庭型態改變

小家庭與不婚不生的人變多了，各自有各自生活。等到阿公阿嬤都走了，第二代家庭常常就各自過節，也沒有硬要團聚，省得麻煩。

6.心態變了

小孩子過年只要負責玩跟討紅包，長大了卻要張羅很多事，要幫忙拜拜、打掃、張羅年菜，還要應付煩人親戚各種探隱私的問題，怪不得大家都懷念小時候的年啊！