佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

農曆新年即將來臨，許多家人忙著準備年菜。一名網友提及，佛跳牆在過年時十分熱門，但該菜餚擁有許多配料，向網友問道「佛跳牆中，最多餘的食材是什麼？」引起熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，過年又要到了，其中佛跳牆是非常熱門的菜餚，經上網查才得知佛跳牆由許多食材煮成。原PO表示，這麼多材料，可能少個一兩樣也察覺不到，甚至沒有了會更好吃，向網友提問，「佛跳牆中，最多餘的食材是什麼？」

許多網友一面倒，紛紛留言「芋頭」，「當然是芋頭」、「芋頭，到底在裡面幹嘛的」、「芋頭，嘔嘔嘔嘔嘔」、「佛看到芋頭都跳牆了」、「有芋頭整鍋不如直接吃廚餘」、「跟火鍋放芋頭有什麼兩樣」、「芋頭無誤，湯都變濁了」、「不討厭芋頭，但芋頭會讓湯變很濁」。

也有不少網友點名「栗子」，「我討厭栗子」、「栗子無誤」、「栗子啊，意義不明」、「栗子，根本不可能入味」、「芋頭真好吃，栗子放在裡面倒是真的難吃」、「栗子吧，最多人不喜歡」；其他網友則認為「魚翅」、「海參」是多餘的。

不過，也有網友認為，芋頭才是精髓，「芋頭當之無愧」、「芋頭是裡面最好吃的」、「怎麼那麼多人推芋頭，沒它會走味耶」、「芋頭是讓湯變濃好喝」、「栗子、芋頭很搭佛跳牆啊」。