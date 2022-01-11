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除舊佈新驚見30萬支票！他急問「還有用嗎」 眾人見時效搖頭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友翻出已過世母親藏起來的30萬元支票。圖翻攝自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友翻出已過世母親藏起來的30萬元支票。圖翻攝自臉書社團「爆怨2公社」

還能兌換嗎？近日一名網友整理家裡時，意外發現自己的媽媽在25年前藏的支票，仔細一看，竟可以兌換台幣30萬，讓他緊急發文求助「還有用嗎？」貼文一出引發討論。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，由於農曆新年快要到來，最近他忙為家裡除舊佈新，意外發現已過世的母親在民國86年藏起來的支票，一看上頭面額，竟有台幣30萬元，但距離現在已有25年，他疑惑發文表示，「這年代久遠的票還有用嗎？這下虧大了！」

網友找到母親25年前藏起來的支票，發文詢問「還有用嗎？」圖翻攝自臉書社團「爆怨2公社」
網友找到母親25年前藏起來的支票，發文詢問「還有用嗎？」圖翻攝自臉書社團「爆怨2公社」

貼文一出，許多網友替原PO感到可惜，並解釋一般支票超過一年就無效，「那時候的30萬，大概可以換現在的一百萬吧？」、「你只能裱框」、「超過一年就不行了」、「到期日超過一年，不能兌現了」、「沒用，我家一堆，而且你連軋進去銀行都沒，支票一年就過期了」、「票據只有一年時效」。

但也有人提出解方，「過期支票只能當證據，起訴民事給付票款，但發票人若以時效抗辯就沒有用，或以聲請支付命令亦可，希望不大，除非發票人很有誠意處理」、「超過提示付款期限的，付款人可以不予支付，過期了也就作廢了。生活中您也可以與出票方進行溝通，看能否更換支票，建議找發票人看看」。

根據票據法第22條解釋，票據上的權利對匯票承兌人、本票發票人，自到期日起算；見票即付的本票，自發票日起算；三年間不行使，因時效而消滅。而對支票發票人自發票日起算，一年間不行使，因時效而消滅。另外票據上之債權，雖然依本法因時效或手續欠缺而消滅，執票人對於發票人或承兌人，於其所受利益之限度，得請求償還。

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