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以前沒有Google Map如何出外旅遊？網友憶述「2個」撇步

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提問，以前沒有Google Map該怎麼辦？引起網友熱議。 圖／ingimage
一名網友提問，以前沒有Google Map該怎麼辦？引起網友熱議。 圖／ingimage

科技發達為生活帶來便利，其中Google Map為許多人指引道路。一名網友提問，以前沒有Google Map，又要自己開車的話，該怎麼辦？引起網友熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，凡沒有去過的餐廳、公司以及行號，只要有Google Map，去哪都可以查得到路線。但原PO疑惑，在沒有Google Map的年代，如果要自己去未曾到訪的地方，不搭計程車，又要自己開車的話，「該怎麼辦呢？看紙地圖嗎？」

許多網友憶述回覆「買紙地圖」或是「問路人」，「買地圖」、「看紙本地圖或問人」、「711有賣當地地圖」、「我以前會去便利商店買地圖，不然就是問」、「地圖啊，以前開車的車上都會有好幾本」、「車上要準備一本全台地圖集，懂？」

一些網友則指出，過往出外遊玩時，會先做好路線筆記，「先記下地址，用紙地圖研究好路線」、「真的是查地圖，路線抄在紙上」、「買紙地圖，出發前已經記好各個地點路線」；也有網友將路線背起來，「憑記憶、經驗、問人」、「先把路線記起來」。

不過，有網友回憶稱，以前騎機車時要邊看紙本地圖，不僅很累，也很危險。

GoogleMaps

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