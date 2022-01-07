他抽籤求問婚事運如何 超派神明卻回他「墊墊自己斤兩」

2022到來，不少人會去廟裡或類似的地方求籤，瞭解自己未來一年的運勢究竟會如何。最近一位日本網友就因為這樣，結果抽到一個令他傻眼不已的運勢籤，放在網上獲得許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「astroscape」最近分享一張照片，畫面中是他最近抽來的運勢籤。只見他特別標出「緣談（婚事）」這個項目，而底下的敘述文字，居然是「認清自己的斤兩」，如此不客氣的語句，讓他十分訝異。

一般這種運勢籤，即使抽來的運勢偏差，通常用語也會比較委婉。綜觀這張籤上的其他項目，例如「願望：馬上就會實現」、「家庭：大家各自分擔」等等，語氣也都還算溫和，偏偏就只有婚事這點，口氣明顯得理不饒人。

網友看了也紛紛表示「這講得實在有夠狠」、「不會太過份了嗎」、「婚事被這樣講很傷人耶」、「我也抽到感情運寫『放棄吧』的籤」、「神明大人是不這麼派不行嗎」、「我按讚了，但一點都不覺得讚」、「很具體的建議呢」、「太辛辣了吧」、「可能籤上大概只夠寫10個字就這樣了」、「或許代表如果碰到門當戶對的，就會很順利的意思嗎」。