她翻出賣場神卡貼個人相片飄濃濃時代感 網驚：全聯前身

這張卡跟全聯福利中心的Logo怎麼長這麼像？一名網友在臉書社團爆廢公社二館翻出懷舊會員卡，有濃濃時代感的購買證上印有姓名及發證單位，還蓋了一個戳章，甚至還黏貼了會員的個人相片。

貼文曝光吸引許多人留言解釋這張卡的年代及功用。有專業網友指出，全聯前身就是軍公教福利中心，要買東西需要憑證出入，早期有些日用品就有限定配給數量不能超買。

「早期公職專用大賣場」、「那個時期賣的是軍公教的商品，大部分便宜的商品也是因為規格跟市售不同」、「還沒轉型前的全聯」、「最便宜的超商」、「以前隔壁鄰居常來借這張」，還有人直言，以前小時候就是靠這張卡養大的。

此外，還有人說在這裡買東西比照外面打六折，還有小數點，根本是神卡，超懷念的。「以前都跟媽媽去買紙袋紅提把的紅牛奶粉跟O.A.K」、「爸爸以前在軍中上班，媽媽總是叫爸爸買好自在衛生棉」、「每周固定去報到。」

事實上，現在的全聯從前稱為「中華民國合作社聯合社」，是1974年行政院為改善公教人員生活而成立的「軍公教福利中心」，商品較市面上的便宜七到八折，1988年轉民營化後，才由元利建設創辦人林敏雄接手成立「全聯實業股份有限公司」，並改為全聯福利中心，如今已成為普羅大眾日常採買的常去賣場。