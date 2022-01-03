台北101蓋好前在哪裡跨年？ 網友憶述早期：人多到爬圍牆

台北101不僅是台灣的代表地標，更是跨年的熱門地點之一。一名網友提問，在台北101蓋好之前，大家都在哪裡跨年？引起許多網友討論。

每逢跨年，台北市信義區、市政府周遭都會聚集人潮，不少人一定看過台北101綻放煙花的模樣。一名網友在「PTT Gossiping」提問，台北101在2004年竣工，在還沒蓋好以前，台北的跨年晚會都在哪裡舉辦？「那時候有煙火嗎？」

許多網友回應「市政府前廣場」，「市政府啊」、「都辦在市政府啊」、「市政府呀，以前阿扁還在跨年變裝超人過」；也有人憶述，早期的台北跨年晚會辦在「中正紀念堂」或「中華體育館」，「最早應該是在中正（紀念堂）吧」、「中正紀念堂，印象中是最早期的」、「最早就滾石在中華體育館辦」、「中正紀念堂以前五月天唱現場免費的」。

其他人則指「總統府和台北市政府廣場跨年跳舞晚會」、「中正紀念堂最早吧，然後隔壁總統府也有辦，當年中正紀念堂整個擠爆，一堆人爬圍牆」、「當時是中正紀念堂、市政府兩大場，然後總統府也辦過」、「中山足球場、中正廟、凱道、市政府都有吧，後來才固定在101」。