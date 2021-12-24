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值日生抬便當！網友最熱議營養午餐菜色是它

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
炸物爭奪戰挑起網友共鳴，咖哩神秘顏色引討論。 圖片來源/unsplash
炸物爭奪戰挑起網友共鳴，咖哩神秘顏色引討論。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤開學至今有關「營養午餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大營養午餐菜色有哪些。

營養午餐是每個人在求學階段一定會有的共同經驗，每到中午由值日生輪流抬餐、排隊盛飯，甚至是爭奪多出來的雞腿等，都是一段青春的回憶，今天就一起來看看網友的討論，再次回味過往的營養午餐時光吧。

炸物爭奪戰挑起網友共鳴 咖哩神秘顏色引討論

觀察網友對於營養午餐菜色的討論發現，魚類如「柳葉魚」、「鰻魚」的討論聲量最高，其中就有網友說「那個卵最好吃了」、「每次都用搶的」，不過也有網友認為要看廚房的技術，炸得不好整個就沒有胃口了。另外，日前雲林的口湖國中配菜出現「鰻魚」，引發網路一陣討論「好羨慕喔」、「餓了」，然而在驚訝之餘，也有家長網友擔心小朋友無法挑乾淨鰻魚的魚刺，紛紛表示「小孩要吃沒刺的吧」、「刺有拔掉嗎」等等，引發許多討論。

網友熱議8大營養午餐菜色網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議8大營養午餐菜色網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「咖哩」也是許多人對於營養午餐的共同回憶，就有網友提問關於咖哩的顏色，更講到「好像出社會後就沒看過小學那種螢光色的咖哩？」，引發熱論，有網友表示「我覺得營養午餐的咖哩蠻好吃的欸」、「我很喜歡這種淺黃色的」，不過也有一部分認為「那咖哩顏色超奇怪」、「回家洗便當盒還洗不掉」，相關話題討論也引來專業回覆「螢光色是因為加了薑黃粉」，令網友直呼終於解答多年來的疑惑。

同樣是雞肉料理的「雞腿」、「豆乳雞」討論聲量幾乎一樣，許多網友回憶「有炸物在菜單那天，中午就是戰爭」、「每個人都在覬覦請假沒來的人的雞腿」等等，可以看出對於網友來說，營養午餐的「肉類」跟「炸物」還是菜單上最受歡迎的菜色；至於「茄子」、「胡蘿蔔」則是不少人認為最難吃的菜色之一，「都煮到看不出來是茄子…」、「以前營養午餐的紅蘿蔔味超重，搞得我到現在都不敢再嘗試」等。

營養午餐的製作其實非常耗時，早上就要開始備料、烹調，才能在午餐時段將熱騰騰的飯菜送到孩童手中，而菜色不僅要兼顧味道、變化外，還要提供給成長中的孩子足夠的營養，可以說是集所有精華於其中的美味結晶，大小朋友都要惜福吃光光喔！

觀看原文→ https://bit.ly/3H1MCEu

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

營養午餐

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