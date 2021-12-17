外送員搭電梯見超復古按鈕 內行人熟知年代：很怕搭這種

不少外送員通常都使命必達，即便客人要求送到家門口，也會賣力的爬上樓梯送達，當然如果有電梯是最方便不過了。一名外送員日前送餐時搭電梯上樓，但卻發現電梯的按鍵相當特殊，很有復古的感覺，他拍下照片PO到臉書上並笑說「看了好療癒」，照片也讓鄉民們看了直呼「好有古早味」。

從原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，電梯裡的開關門鍵和樓層按鍵都和一般看到的電梯按鈕不同，反而比較突出，而且看起來似乎頗有年代，相當復古。原PO笑說「搭過無數各種電梯，今天遇到一個按鈕讓我覺得好療癒的、好深又有彈性」。

不少人看了都直呼很懷念，「好懷念的小時候電梯按鈕喔」、「我家就是這種，外門要手動推開的」、「35年前的按鈕，比現在所有的按鈕都持久好用」、「這…是古董了吧」、「哇！這個按鈕跟45年前我家住的大樓剛剛蓋好的時候的電梯按鈕一模一樣，連樓層都一樣」、「這至少40年了」、「好古早味的按鈕」。

但也有網友很怕搭這種老舊電梯，「這種電梯我會怕，曾經被老舊電梯停在半空2小時」、「不過要小心喔，個人被關過一次。那是歷史悠久的產物」、「這種感覺就是老舊電梯，有時候搭都很怕」、「這種電梯震一下我都超怕，絕命終結站的那種」。