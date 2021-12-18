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懷舊人氣卡通來了！七、八年級生的經典回憶

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
前三名開播超過二十年人氣不減，卡通聯名商機無限再創話題。 圖片來源/unsplash
前三名開播超過二十年人氣不減，卡通聯名商機無限再創話題。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「開播超過15年的懷舊卡通」話題，帶您了解網友熱議的十大懷舊卡通網路聲量排行。

在3C產品還未發達的年代，學生們最期待的就是下課回家，守在電視機前等待喜愛的卡通播出，隔天上學再跟同學一起討論劇情，雖然隨著科技的進步，現在許多卡通已經可以隨時隨地觀看，但還是有許多人好懷念過去守在電視機前觀看的那些懷舊卡通！

前三名開播超過二十年人氣不減，卡通聯名商機無限再創話題

「航海王」、「小當家」及「名偵探柯南」等已開播超過二十年、陪伴七八年級生童年的卡通動漫，至今依舊話題不斷。如長青卡通動漫「航海王（又稱海賊王）」更是許多八年級生下課回家必追的經典之一，除了劇情緊湊熱血外，許多海賊迷也都在敲碗「結局到底是什麼啦…好想知道」、「這幾年會完結到底是真是假啊」，引頸期盼這部經典大作會有怎樣的結局；另外料理卡通的始祖「中華一番」近期在影音平台上直播串流，讓許多想重新回味的民眾都大讚「終於回歸了！準備刷爆」、「觀看人數半夜三點多了都還穩定四千多人欸，中華一番的魅力太誇張了啦」。

開播超過15年人氣懷舊卡通TOP10網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
開播超過15年人氣懷舊卡通TOP10網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而業者也看準這些懷舊卡通動漫龐大的商機，紛紛推出聯名搶攻市場，像是「名偵探柯南」與經典手遊「第五人格」推出聯名活動，讓許多柯南粉大呼「真正的死神（柯南）來了，滿期待的」；另外，許多人心目中的經典運動卡通動漫「灌籃高手」也推出手遊，讓許多入坑粉絲都大推「真的好懷念，滿推薦給小時候也喜歡灌籃高手的人！」；除此之外，老少咸宜的「哆啦A夢」更是與各式商品聯名，從嬰兒用的尿布到精品聯名，每每都再創話題，引發熱論。

開播超過15年的懷舊卡通，堪稱七八年級生的時代回憶，伴隨著青春童年回憶的這些卡通動漫，有人說看過一半以上才稱得上是完整的童年，如果還懷念小時候守在電視機前等待播出的童年記憶，趁著現在科技發達，找個好時間挑一部喜愛的懷舊卡通，好好回味經典吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3dXIZCT

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

卡通 柯南

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