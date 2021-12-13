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「小護士」藥膏唸法南北有差異 網曝：老人都唸這名字

聯合新聞網 / 綜合報導
小護士藥膏相當普遍，家家戶戶幾乎都有。圖／取自Dcard
小護士藥膏相當普遍，家家戶戶幾乎都有。圖／取自Dcard

南北文化差異大，不只在飲食上有所不同，連對物品的稱呼都可能有所差異。有網友發現，曼秀雷敦的「小護士」藥膏南北稱呼竟不同，有人稱小護士、有人稱面速力達母。不過有網友認為，這款商品稱呼是以年代不同，老一輩的人多是稱面速力達母。

有網友在論壇Dcard發文貼出曼秀雷敦的「小護士」藥膏照片，並表示「聽說北部人跟南部人的說法不一樣，我都是唸面速力達母」。

其他人紛紛留言「中部人直覺面速力達母」、「南部人，小護士」、「中部，曼秀雷敦」、「中壢人，都會說，但小時候的習慣是說面速力達姆」、「高雄，面速力達母」、「台北人，面速力達母」，有網友說，「面速力達母對我來說是老一輩的人說的欸，外婆外公那一代都說這個」。

還有網友會以台語稱呼，有人留言「我們小時候都唸men so哩盪」、「我家都念棉搜蕩」、「免縮當（台語）」、「棉艘力盪」、「門盪」。

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