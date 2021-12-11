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家中必囤的國民零食，這樣配著吃最搭！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
袋裝零食中更是有許多跨時代的經典零食，陪伴我們度過童年。 圖片來源/unsplash
袋裝零食中更是有許多跨時代的經典零食，陪伴我們度過童年。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「國民零食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大人氣國民零食網路聲量排行，以及近一個月內網友熱議的零食搭配飲品有哪些。

台灣除了有許多小吃外，出產的零食也琳瑯滿目，而在袋裝零食中更是有許多跨時代的經典零食，陪伴我們度過童年。究竟哪些零食是網友們念念不忘，直到現在還會推崇的零食霸主？

「可樂果」歷久不衰、這包還登上大螢幕！

觀察網友熱議的國民零食，其中以「可樂果」討論最為熱烈。身為台灣老字號的國民零食，可樂果一直以來都有在開發新口味，每每推出便吸引民眾目光，像是「蒜味可樂果」就深受不少民眾喜愛，有網友就大讚「可樂果現在口味分很多種，但還是蒜味好吃」、「可樂果蒜味超讚」。日前也有網友請益「台灣零食界的第一把交椅是？」，不少人表示「可樂果+1，摻在炒飯裡更是一絕」、「我投可樂果啦！我心中永遠的第一名」，可見可樂果在台灣民眾心中的零食地位。

網友熱議10大國民零食。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議10大國民零食。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，「科學麵」及「王子麵」這種脆麵零食，則是因便宜又好吃，吸引了許多想省錢的民眾購買，有些網友也會以這兩牌脆麵的價格來觀察台灣的物價變動。又因為兩種脆麵相像，因此時常被網友拿來比較，如身為科學麵粉絲的網友就會說「科學麵的粉比較好吃」、「科學麵才是無敵的吧」；而王子麵則是除了乾吃，還有一款「滷味、火鍋專用」無粉包的品項可供民眾食用，便有人表示「王子麵乾的濕的吃都超讚」、「我一直都是生吃（火鍋用麵）耶」等。

除此之外，近期登上大螢幕的「浪味仙」，因突然出現在漫威電影《永恆族》中，而引發不少台灣影迷討論，加上好萊塢知名女演員安潔莉納裘莉在受訪時表示吃過那包餅乾，讓不少網友直呼「浪味先是台灣的驕傲」、「好強！浪味仙拍電影」。

零食又鹹又辣，內行喊喝它跟它！

觀察網友近一個月內吃零食必配的飲料品項，大致可分為無酒精的「碳酸飲」、「茶飲」，以及含酒精成分的「酒類」。其中，無酒精的「可樂」及「奶茶」分別在碳酸飲及茶飲品項中的聲量最高，如有網友提到「鹹餅乾搭可樂很讚」、「可樂配鹹的很搭」，也有網友認為「辣口味的零食要配奶茶」，表示含有奶的成分可以解辣。

網友吃零食必配飲料品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友吃零食必配飲料品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在酒類中，網友最常拿「啤酒」配零食，並提到「冰冰涼涼的啤酒配零食最對味」，特別不少人「鱈魚香絲，汽炸過後，沾點美奶滋，配杯啤酒超讚」、「看電影想動動嘴巴會吃鱈魚香絲配啤酒」，表示啤酒與「鱈魚香絲」的搭配可謂絕配組合。

即便在零售通路的層架上有越來越多樣的零嘴餅乾，也有來自美日韓等國的進口點心，但直到現在，每當這些台灣長青的國民零食推出新口味時，總能帶來許多「涮嘴滋味」的話題！

觀看原文→ https://bit.ly/3pCZLN9

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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