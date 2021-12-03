念念不忘當初的教練車 他尋覓三年終於找到那台「人生第一輛愛車」

許多人所駕駛到的第一輛車，或許並不是自己購入的愛車，而是去駕訓班學習時所開的那台教練車。最近一位日本網友，就在苦尋之下，與當初人生中的「首輛愛車」重逢，讓他激動不已。

根據日本媒體「withnews8」報導，日本twitter網友「EijuneSound」，三年前在福岡的某個駕訓班學習駕駛。當時他的教練車車款為「豐田Comfort」，是當年常被拿來作為教練車的款式。而且EijuneSound的祖父是位計程車駕駛，而他當初所用的車輛，也是豐田Comfort。

一開始EijuneSound對於自己能否順利駕駛，感到相當的惶恐與不安。不過在細心的指導下，EijuneSound總算克服困難，不只學到握著方向盤的樂趣，也順利考取到駕照。然而，想要繼續駕駛豐田Comfort的他，卻發現該車輛已經在2017年停產，沒辦法再買到新車。

該車款已在2017年停產。圖擷取自 twitter

雖然如此，EijuneSound仍不放棄，持續在二手車市場搜索，為的就是希望能和豐田Comfort再續緣分。今年他從福岡縣搬家到愛知縣，突然打聽到當地的二手車商進了一輛豐田Comfort，馬上前去察看。

結果，EijuneSound發現這台車不只是他朝思暮想的豐田Comfort，經過紀錄一比對後，更是當初他在駕訓班時練習的那台教練車，讓他非常驚喜。雖然車子已經跑了9.7萬公里，不過由於這款車本來就設計成高耐久性，因此使用起來還綽綽有餘。

雖然外觀比較樸素，但對EijuneSound來說「沒個性也是一種個性」，正能符合他的需求，於是花了50萬日幣（約相當於新台幣12萬2800元）買下這台車。如今他不只一圓夢想，開車出去時，也常碰到其他當初在駕訓班駕駛過同款車的人，對他能擁有這台車感到羨慕，讓他非常滿足。