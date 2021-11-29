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都叫「意麵」卻有超多種？ 他崩潰：有些根本只是白麵條

聯合新聞網 / 綜合報導
鹽水意麵口味獨特，相當美味。報系資料照(記者謝進盛／攝影)
鹽水意麵口味獨特，相當美味。報系資料照(記者謝進盛／攝影)

意麵是台灣特色小吃之一，簡單一碗麵加上滷肉或滷蛋就非常美味。有網友表示，長大後到外地讀書才發現意麵不只一種，除了最常見的鹽水意麵外，還有白麵、鍋燒意麵等不同麵條。其他網友直呼「只有鹽水意麵才算意麵，每次端上來是其他麵條都很傻眼」。

一名網友在PTT發文哀嚎「我只是想找意麵來吃啊，為什麼都沒有？」，他指出，小時候很喜歡吃意麵，尤其是乾意麵，麵條是扁狀且不規則捲曲，相當彈牙，顏色暗黃色，若搭配肉燥食用非常美味。

該網友抱怨，長大後到外地讀書，發現意麵不只一種，還有更多的是普通白麵條，但菜單上都是寫「意麵」，讓他想吃意麵的時候很崩潰，詢問「小時候吃的那種到底叫什麼意麵？」

其他網友則解答「那是鹽水意麵」，並紛紛留言「要皺皺又不爛的才好吃」、「皺皺彈牙的真的極品，狂贏一般那種黃麵」、「除了鹽水意麵外其他都是來騙的」、「鹽水意麵外其他都是偽物」。

其他網友紛紛指出台灣還有其他種意麵，「鹽水意麵跟南投意麵都好吃」、「南投意麵的肉燥比較香，鹽水的都瘦肉普普」、「還有竹山意麵」、「意麵只有一種，鹽水意麵，鍋燒意麵那種是泡麵」、「南部才有吧，北部都黃麵隨便葛一坨醬，也不幫你拌」。

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