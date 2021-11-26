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「炸過再炒」鹹酥雞台南獨有？ 網喊：很難買了別再PO這家！

聯合新聞網 / 綜合報導
鹹酥雞是國民美食。示意圖。報系資料照
鹹酥雞是國民美食。示意圖。報系資料照

鹹酥雞是國民美食，許多台灣民眾喜愛在宵夜點一袋香氣四溢的炸雞、甜不辣、豬血糕，好吃的鹹酥雞店，往往也會大排長龍。日前有一名網友貼出一張「喵嫂鹹酥雞」的餐點照，發文詢問「先炸再炒」的鹹酥雞，哪裡可以買到？貼文一出，引發討論，有網友推薦原PO可以吃「福來趣啃」、「麻辣黨主席」、「小赤佬」。

一名網友在Dcard表示，她看到網路上有人分享，台南某間鹹酥雞店，料理過程是「先炸再炒」，看起來很可口，但礙於她人在北部，無法到這間台南鹹酥雞店品嘗，因此她問大家「北部有這種鹹酥雞嗎？」

網友看到台南鹹酥雞店「先炸再炒」的料理方式，讓她好奇問「北部哪裡可買到？」圖擷自Dcard
網友看到台南鹹酥雞店「先炸再炒」的料理方式，讓她好奇問「北部哪裡可買到？」圖擷自Dcard

貼文曝光後，引發網友熱烈回覆。有人馬上問原PO「照片中的店家是哪間？」原PO則回應「喵嫂鹹酥雞」，吃過的網友稱讚「這間超好吃，但真的要提前打電話，吃完只覺得還好我有等」、「這家超好吃」、「別再PO這間了，這間我從到現場點餐等不到半小時，吃到現在沒電話預訂都不敢買，每次去現場看起來沒人，其實訂單早就排滿整個餐檯。」

不少網友也分享各地的好吃鹹酥雞，像是新北樹林、蘆洲的「福來趣啃」、桃園龍潭的「麻辣黨主席」、台南的「小赤佬」。不過，有人認為，原PO貼出的鹹酥雞照，事實上不是鹹酥雞，而是「麻辣乾鍋」。

台南 Dcard 小吃

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