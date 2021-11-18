路上巧遇「稀有改裝車」 網友喜喊超懷念：台灣國寶等級

隨著時代更迭，不少童年常見的景象都變得相當難得。有網友近日就在馬路上看見一款充滿回憶的貨車，外型是台灣知名汽水飲料品牌「維大力」的造型，乍看之下就像一罐放大版的汽水在街上跑，趣味模樣在不少民眾的童年留下深刻印象，如今這輛車再度被捕捉到的畫面，也引起許多網友熱烈回應。

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」發文張貼照片，畫面中一台貨車的車身形狀為圓柱體，外層塗成顯眼的金色，在陽光下閃閃發亮，並印有維大力的經典標誌，遠看像是放大版的維大力在路上跑來跑去，這幅景象讓原PO興奮直呼「20年前的記憶，現在還能在路上看到，覺得蠻有趣，而且還能開到高速公路上，算是很猛的了！」

畫面曝光後，網友也紛紛回應「小時候在路上看到都會超興奮的，但如果現在看到，應該也是會興奮尖叫吧」、「哇，很久沒看到了，沒想到還有耶」、「以前總覺得這台車真的是裝飲料的」、「我小時候是真的以為那車裡面裝的是滿滿的維大力，專門開到你家補飲料」、「我記得這好像是以前的特許車種，報廢一台就少一台，這在台灣算是寶了」、「保存得很好耶」。

不少人則透露特定地區其實經常看到維大力車的身影，留言「在成功嶺幾乎天天看到」、「桃園很常看到喔」、「鶯歌有工廠，常常看到這車」、「成功嶺常常遇到它進來補貨」。據了解，出產維大力這款飲料的南亞食品工業公司位於桃園，經營食品飲料製造事業；而引起網友熱議的維大力車，則是主要用於送貨的廣告車，但目前基於環保規範，無法再生產新的改裝車，僅剩下過去留下的車輛，為數不多。