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沒手機的年代「上課在幹嘛？」 網曝這3行為：當學生的回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友表示，自己讀書的時候上課會放空，還有人會偷看漫畫，因此就讓他不禁好奇「以前沒智慧手機的時候大家上課都在幹嘛？」 圖／ingimage
一位網友表示，自己讀書的時候上課會放空，還有人會偷看漫畫，因此就讓他不禁好奇「以前沒智慧手機的時候大家上課都在幹嘛？」 圖／ingimage

現在每個人幾乎人手一支手機，連學生也不例外，然而卻有一位網友表示，現在的學生都直接在抽屜裡偷玩手遊，不像自己讀書的時候上課會放空，還有人會偷看漫畫，因此就讓他不禁好奇「以前沒智慧手機的時候大家上課都在幹嘛？」

原PO在PTT上以「以前沒智慧手機的時候大家上課都在幹嘛？」為題分享，現在小朋友過很爽，上課都直接在抽屜裡偷玩手遊，不像自己當年讀書只能看著老師假裝聽課，實際上是在發呆，而當年的同學們也有些是在偷看漫畫，或是打gameboy。他更笑稱「整個學生生涯都這樣浪費掉了，各位老人們當初也是像我這樣嗎？」

此文一出，便有不少有相同經歷的網友留言，「看漫畫，七龍珠、灌高、天子傳奇、風雲」、「聊天、睡覺、跟女生傳紙條」、「翹課在宿舍打RO」、「我高中都在看jojo」、「桌子底下看漫畫阿，睡覺」、「摺紙飛機，紙團亂丟看會砸到誰」。

綜合多數網友留言，分別是「睡覺」、「看課外讀物」及「傳紙條」的比例最多，紛紛表示，「畫課本、傳紙條聊天」、「傳紙條阿」、「小說漫畫」、「偷看漫畫、傳紙條、轉筆轉書、鬧妹子」、「三國演義紅本我看了三次」、「金庸小說看了不下五次」、「睡覺，耳機線藏外套聽音樂」。

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