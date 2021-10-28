亂撿路邊紅包袋驚見「詭異毛髮」以為被冥婚？內行搖頭：有其他目的

來路不明的紅包千萬不要撿，恐是在找冥婚對象？最近一名男網友發文表示朋友因好奇心驅使，撿了路邊的紅包袋，沒想到打開一看竟有20元零錢和一撮頭髮，讓人嚇了一大跳，但朋友也不知該如何處理，便上網求問「請問撿到這個該注意什麼？」

一名網友透過臉書社團「爆廢公社二館」代友人PO文，表示朋友在好奇之下撿到一個紅包，打開一看發現裡面放了「20元硬幣和一撮頭髮」，讓他不禁緊張詢問「撿到這個要注意什麼？」

原PO貼出照片，只見紅包袋裡除了20元硬幣和一撮頭髮外，還有著疑似物品燒盡的餘灰，但紅包內並無任何紙條文字等說明此為何意，令人摸不著頭緒。許多網友們看了紛紛留言回應，「怕...」、「20元下聘」、「恭喜脫單」、「姐夫...準備辦喜事」、「有頭髮，怎麼看都會覺得毛毛的吧」、「紅包別亂撿會衰，小心是冥婚」。