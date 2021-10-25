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台灣曾有戶外滑雪場 網友憶述：小時候全家去合歡山滑雪度假

聯合新聞網 / 綜合報導
60多年前，海拔3100多公尺的合歡山，每年冬天會有2個月的積雪期，加上地形、坡度的條件，十分適合用作滑雪場地。圖擷自國發會臉書
60多年前，海拔3100多公尺的合歡山，每年冬天會有2個月的積雪期，加上地形、坡度的條件，十分適合用作滑雪場地。圖擷自國發會臉書

每到冬天，不少人都喜歡賞雪或進行雪上活動，甚至飛到日本、韓國滑雪，但其實台灣曾經也有戶外滑雪場！國發會分享一系列「合歡山滑雪場」的舊照片，甚至還有雪場纜車，引起不少網友分享過往在台灣滑雪的經驗！

國發會23日在臉書發文，60多年前，海拔3100多公尺的合歡山，每年冬天會有2個月的積雪期，加上地形、坡度的條件，十分適合用作滑雪場地，因此成立「武嶺寒訓基地」雪場，主要為國軍們提供滑雪、雪地求生等訓練場地。直到1963年，在行政院農業委員會林務局支持下，不少滑雪單位逐一成立，包括「中華民國滑雪協會」，目的為推廣雪上運動，也讓合歡山成為救國團舉辦冬令營的首要場地，每逢冬季，滑雪營、賞雪團等活動紛紛盛行。根據聯合報1964年二月的新聞報導，合歡山的積雪約有40公分，「天寒地凍，極似北國隆冬。」

1963年，在行政院農業委員會林務局支持下，不少滑雪單位逐一成立，包括「中華民國滑雪協會」。圖擷自國發會臉書
1963年，在行政院農業委員會林務局支持下，不少滑雪單位逐一成立，包括「中華民國滑雪協會」。圖擷自國發會臉書

除此之外，位於合歡山東峰至松雪樓，當時還建設400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁則興建滑雪訓練中心，讓台灣選手使用場地訓練、出國比賽。不過，隨著氣候變遷、合歡山的積雪量逐年下降，加上出國滑雪相當便利，因此台灣首座滑雪場逐漸消聲匿跡，成為最後一個戶外滑雪場。

位於合歡山東峰至松雪樓，當時還建設400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁則興建滑雪訓練中心。圖擷自國發會臉書
位於合歡山東峰至松雪樓，當時還建設400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁則興建滑雪訓練中心。圖擷自國發會臉書

氣象專家彭啟明留言表示，「我父親在將近53年前當兵在那受雪訓，說準備反攻大陸，要從東北打起」；資深作家蔡詩萍也回覆，「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」。

有網友憶述，小時候曾全家到合歡山滑雪、度假。圖擷自國發會臉書
有網友憶述，小時候曾全家到合歡山滑雪、度假。圖擷自國發會臉書
其他網友則紛紛貼上昔日在合歡山滑雪的照片憶述，「我1644梯在此寒訓過」、「40年前剛好有一大哥在寒訓中心受訓去拍照留念」、「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」、「我小學的時候全家曾去合歡山滑雪度假過」，也有網友貼上現今合歡山的照片，發現茂樹中存有雪場纜車的遺跡。

合歡山 纜車

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