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傳統喜餅哪款口味最頂？ 網秒推這2款：願意為它變肥

聯合新聞網 / 綜合報導
中式喜餅一直深受許多人喜愛。聯合報系資料照片／記者楊昌林攝影
中式喜餅一直深受許多人喜愛。聯合報系資料照片／記者楊昌林攝影

大多新人舉辦婚禮時，都會發放喜餅給參與婚宴的親友們，其中，口味包含鹹甜在內的中式傳統喜餅，一直深受許多人喜愛。有網友就好奇問道，覺得眾多傳統喜餅品項中，「哪一種口味最頂？」話題引發討論。

原PO在PTT發文表示，自己從小到大吃過各種喜餅，包含中式漢餅、西式糕餅都有，而他最喜歡的一款，不外乎就是傳統大餅的綠豆沙口味，且內餡一定要有滷肉、蛋黃，再配上厚厚的一層漿皮，想到就讓他忍不住食指大動，直呼自己「一天就能嗑掉一整塊」，並好奇問起「哪個口味才是大餅中的王者呢？」

隨後網友紛紛留言「我喜歡芝麻蛋黃大餅」、「白雪酥」、「吃過咖哩滷肉口味，真的沒對手」、「肉鬆滷肉吧」、「我愛綠豆沙加魯肉和肉鬆」、「反正要有蛋黃」、「有肉的都很好吃」、「當然是鴛鴦餅囉」。

而其中最多網友點名的是肉餅紅豆麻糬口味，許多人都直呼「肉餅，沒有之一」、「肉餅唯一支持」、「肉餅超爽，可以為它吃到變肥豬」、「喜歡最傳統的，裡面有包肉就好」、「紅豆麻糬蠻好吃的」、「早期是肉餅，現在應該是紅豆麻糬」。

喜餅 婚禮 PTT

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