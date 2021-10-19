塗明星花露水皮膚變好？網爆7大用途 網友認證：止癢又止痱

勞動部長許銘春今（7）日透露，基本薪資應該會調漲3%，不過許多人擔心，調漲薪資物價也跟著漲，主計總處日前就發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上8年半以來新高，立委詢問主計長朱澤民一碗蚵仔麵線要多少錢？朱澤民回應「20元」，引發網友熱議。就有一位網友問「大家有看過什麼（消費品）價格，是現在說出來沒有小朋友會相信的？」

2021-10-07 16:42