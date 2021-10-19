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塗明星花露水皮膚變好？網爆7大用途 網友認證：止癢又止痱

聯合新聞網 / 綜合報導
有內行人爆明星花露水不止有香水的功能，更有7大用途。圖擷自爆廢公社公開板
有內行人爆明星花露水不止有香水的功能，更有7大用途。圖擷自爆廢公社公開板

「明星花露水」是清朝時期誕生的香水產品，直到現今市場推出許多香水品牌以及款式後，才退潮流。不過，有內行人爆明星花露水不止有香水的功能，更有7大用途，比想像中實用！

明星花露水是台灣在60年代至70年代成為女性的必備品，當中含有高濃度酒精，依容量販售大約台幣100元至200元不等。一位網友在臉書「爆廢公社公開版」提問，明星花露水有什麼用途？引來許多網友留言，不少開玩笑說：「噴了變明星」、「聽說擦了會回春」、「變年輕」、「會讓阿公愛上你」。同時，內行人也回應，明星花露水有7個用途，包括止癢、香水除臭、防濕疹、防螞蟻、消毒、醒腦、醒酒。也有網友說是「親子界的秘寶」

不少網友也分享自己使用明星花露水，不僅可以用作清潔，也可以止癢，「嬰兒尿尿時消臭的」、「拖地，真的超乾淨又殺菌」、「防蚊子，被蚊子咬抹一下不癢」、「夏天長痱子用明星花露水，隔天就沒了，很好用」、「蚊蟲咬傷以及尋麻疹都有奇效」、「擦在背部，痘痘好了」。

不過，塗在皮膚上或傷口處都是民間流傳的偏方，沒有醫療證明是否有醫療效果，並不代表明星花露水的真正用途。建議民眾使用前先了解或向醫生詢問。

麻疹 防蚊 酒精 偏方

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